Официальный курс гривны установлен на уровне 25,86 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На 15 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
25.858000 грн за доллар;
29.054000 грн за евро;
0.345450 грн за российский рубль;
32.746600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 марта курс всех указанных валют не изменился.