Официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На 7 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 октября установлены на таком уровне:
24.611821 грн за доллар;
27.021318 грн за евро;
0.378470 грн за российский рубль;
30.345688 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 октября курс всех указанных валют упал.