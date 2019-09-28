Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На 28 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 сентября установлены на таком уровне:
24.186956 грн за доллар;
26.455692 грн за евро;
0.376220 грн за российский рубль;
29.891749 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 сентября курс всех указанных валют не изменился.