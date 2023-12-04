Один мирный житель ранен в результате обстрелов Сумской области со стороны России

В течение 4 декабря вражеская армия 11 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксировано 57 взрывов. В результате одного из них был ранен человек. В целом обстрелам подверглись пять громад области. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Под обстрелами с территории России были такие общины Сумской области:

Великописаревская община: был ранен гражданский человек. Общину российская армия обстреляла из минометов - зафиксировано 18 взрывов.

Краснопольская община: осуществлен обстрел с помощью FPV-дронов (2 взрыва) и минометные обстрелы (13 взрывов).

Середино-Будская община: российские военные били из минометов (4 взрыва).

Белопольская община: осуществлены обстрелы из минометов (3 взрывы) и артиллерии (4 взрыва).

Зноб-Новгородская община: 12 мин сбросили российские военные на территорию общины.

Добавим

4 декабря россияне атаковали "шахедами" гражданскую инфраструктуру в Харьковской области.