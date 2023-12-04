Один мирный житель ранен в результате обстрелов Сумской области со стороны России
Киев • УНН
Вражеская армия осуществила 11 обстрелов Сумской области, вызвав 57 взрывов и ранения одного гражданского лица, при этом объектами обстрелов стали пять населенных пунктов.
В течение 4 декабря вражеская армия 11 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксировано 57 взрывов. В результате одного из них был ранен человек. В целом обстрелам подверглись пять громад области. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Под обстрелами с территории России были такие общины Сумской области:
- Великописаревская община: был ранен гражданский человек. Общину российская армия обстреляла из минометов - зафиксировано 18 взрывов.
- Краснопольская община: осуществлен обстрел с помощью FPV-дронов (2 взрыва) и минометные обстрелы (13 взрывов).
- Середино-Будская община: российские военные били из минометов (4 взрыва).
- Белопольская община: осуществлены обстрелы из минометов (3 взрывы) и артиллерии (4 взрыва).
- Зноб-Новгородская община: 12 мин сбросили российские военные на территорию общины.
Добавим
4 декабря россияне атаковали "шахедами" гражданскую инфраструктуру в Харьковской области.
Один мирный житель ранен в результате обстрелов Сумской области со стороны России
Вражеская армия осуществила 11 обстрелов Сумской области, вызвав 57 взрывов и ранения одного гражданского лица, при этом объектами обстрелов стали пять населенных пунктов.
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