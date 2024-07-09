С октября прошлого года в Одесской области ликвидировали 477 тонн пестицидов. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"477 тонн, а это более 20 фур - именно столько опасных отходов удалось ликвидировать с октября прошлого года по настоящее время.

Этот яд в нашем регионе был с прошлого века: в 1979 году рядом с Одессой затонуло судно с дустом на борту. Когда ликвидаторы вскрыли некоторые могильники - обнаружили, что мешки с опасным веществом уже были на грани разгерметизации. Хорошо, что взялись обезвреживать вовремя", - сообщил Кипер.

Специализированное предприятие уничтожило дуст методом сжигания.

"Сегодня ликвидировали последние остатки. Одесская область - первый регион в Украине, который полностью избавился от пестицидов советских времен", - добавил Кипер.

Напомним, в далеком 1972 году ядохимикаты были подняты с затонувшего в Одесском заливе теплохода "Моздок". В 1978 году, еще во времена советской власти, был построен бункер для их хранения - с тех пор яд там и лежал в мягких контейнерах "биг бег".