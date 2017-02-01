ОБСЕ: контактная группа в Минске договорилась об отводе тяжелого вооружения до 5 февраля

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске был поднят вопрос отвода тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля с которым все стороны согласились. Об этом во время брифинга сообщил представитель действующего председателя ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН.