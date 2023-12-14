Обсудили поставки боеприпасов и военной техники: в ОП сообщили детали встречи Зеленского с генералами США
Киев • УНН
Зеленский также пообщался с украинскими военными, которые работают в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе содействия безопасности Украины.
Во время визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский посетил командование армии США в Европе и Африке, что в немецком городе Висбадене. Как сообщили в Офисе Президента, во время встречи обсудили работу Группы содействия безопасности Украины, особенности обеспечения логистики поставок боеприпасов и военной техники, передает УНН.
Детали
Глава государства встретился с главой Европейского командования вооруженных сил США и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, командующим армии США в Европе и Африке генералом Деррилом Уильямсом, командующим Группы содействия безопасности Украины (SAGU) генерал-лейтенантом Антонио Агуто.
Во время встречи обсуждалась работа Группы содействия безопасности Украины, особенности обеспечения логистики поставок боеприпасов и военной техники, ее ремонта и обслуживания.
Владимир Зеленский также пообщался с украинскими военными, которые работают в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе содействия безопасности Украины.
Представители Вооруженных Сил занимаются вопросами координации поставок материально-технической помощи от государств-партнеров Силам обороны Украины, подготовки личного состава Сил обороны на территории стран-партнеров. Кроме того, они обеспечивают координацию ремонта и обслуживания западных образцов военной техники, предоставленной партнерами Украины.
"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить каждого воина за службу на защите нашего государства. Очень рад, что вы работаете такой командой вместе с нашими партнерами, нашими настоящими друзьями. Я желаю вам только победы. Это самое главное. С нее начинается жизнь и будущее", - сказал Президент.
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