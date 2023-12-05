Обстрел Херсона: оккупанты попали в медучреждение, ранены врачи
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсон, попав в медицинское учреждение и ранив двух врачей.
Во время обстрела Херсона сегодня утром российские войска попали в медицинское учреждение, двое врачей получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
В результате попадания вражеского снаряда в медучреждение легкие ранения получили двое врачей. Необходимую медицинскую помощь им оказали на месте
Дополнение
Утром армия рф несколько раз обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега. Под плотным вражеским огнем был центр города. Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате вражеского обстрела Херсона сегодня погибли два человека. Еще один человек получил ранения.
Кроме того, по словам главы Херсонской МВА, был госпитализирован еще один травмированный во время очередного обстрела центральной части города.
Обстрел Херсона: оккупанты попали в медучреждение, ранены врачи
Российские войска обстреляли Херсон, попав в медицинское учреждение и ранив двух врачей.
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