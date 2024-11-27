"Обстоятельства не всегда легкие, я планирую пересмотреть ситуацию "- тренер "Шахтера" Пушич о возможном уходе из клуба

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 95685 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 133423 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 139041 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 141574 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 121820 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 122915 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 130365 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146686 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114626 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125104 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 110718 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 124592 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 107601 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 98612 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

14:40 • 69571 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

14:40 • 69571 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 124592 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 133423 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 139041 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 141574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

13:45 • 49981 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 98612 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 107601 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 110718 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 111565 просмотра
Актуальное
"Обстоятельства не всегда легкие, я планирую пересмотреть ситуацию "- тренер "Шахтера" Пушич о возможном уходе из клуба

"Обстоятельства не всегда легкие, я планирую пересмотреть ситуацию "- тренер "Шахтера" Пушич о возможном уходе из клуба

Киев  •  УНН

 • 4995 просмотра

Read in English

Марино Пушич планирует пересмотреть свой контракт с" Шахтером " во время зимней паузы из-за сложной ситуации в Украине. Тренер рассказал о стрессовых условиях работы и бомбардировке отеля перед матчем с "Кривбассом".

Коуч футбольного клуба "Шахтер" Марино Пушич в интервью СМИ отметил, что мыслями он и команда "не всегда о футболе", поскольку Россия вторглась в Украину. специалист также пояснил, что несмотря на стремление как можно дольше оставаться в клубе "Шахтер", тем не менее он может пересмотреть контракт и решение о дальнейших планах.

Передає УНН із посиланням на Telegraaf.nl та NOS.

детали

"Во время зимней паузы я сяду с клубом за стол переговоров. Я собираюсь хорошо обдумать свои дальнейшие действия. Ситуация очень стрессовая во многих отношениях.

Но я хорошо провожу время в плане футбола, мы строим команду. Шахтер  команда Лиги чемпионов. Команда очень прогрессирует.

Я не хочу просто отказываться от этого. .. Кроме действующего контракта, я чувствовал определенную обязанность перед Шахтером, поэтому это (уход-ред.) не было вариантом. Теперь я планирую пересмотреть ситуацию, - сообщил Марино Пушич.

Журналисты нидерландского издания NOS выяснили, что мнения донецкого клуба не всегда о футболе, поскольку Россия вторглась в Украину.

Дебют 17-летнего украинца, Зинченко побеждает, Левандовски забивает сотый гол-результаты матчей ЛЧ27 нояб. 2024, 07:59 • 12001 просмотр

Например, "Шахтеру" в конце августа пришлось ехать восемь часов на выездной матч с "Кривбассом". За несколько дней до прибытия "оранжевых" их гостиницу "разбомбили на куски".

Была щелка смерти. Потім думаєш: так, что могли бути ми. .. Был дуже важко здійснити цю поіздку. Нам довелось знать в собі сміливість все-таки шаги туди і зіграти той матч. Не было сюрреалистично

- рассказал Пушич.

Специалист также объяснил, почему он на самом деле променял "Фейеноорд" на тренерскую работу в Украине.

Я думаю, что люди жили на Земле слишком мало, чтобы доставлять друг другу неприятности. Мы на земле для того, чтобы жить вместе в мире, а не в тех обстоятельствах, которые нам, к сожалению, приходится пережить

На пресс-конференции перед матчем против ПСВ Пушич также заявил, что надеется продолжать работать с ФК "Шахтер".

Я мог покинуть команду и пойти в другие клубы, одним из которых был Ливерпуль, но я объяснил, почему я этого не сделал. У меня есть полтора года контракта с Шахтером. Я намерен остаться здесь как можно дольше. .. Несмотря на все трудности в стране, я не тот человек, который просто убежит. .. В футболе ты никогда не знаешь, что произойдет, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение-остаться в клубе как можно дольше

сказал Пушич.

«Шахтер» одержал волевую победу над „Зарей“ после пропущенного гола10 нояб. 2024, 16:31 • 22835 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
ukrainaУкраина