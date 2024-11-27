"Обстоятельства не всегда легкие, я планирую пересмотреть ситуацию "- тренер "Шахтера" Пушич о возможном уходе из клуба

Коуч футбольного клуба "Шахтер" Марино Пушич в интервью СМИ отметил, что мыслями он и команда "не всегда о футболе", поскольку Россия вторглась в Украину. специалист также пояснил, что несмотря на стремление как можно дольше оставаться в клубе "Шахтер", тем не менее он может пересмотреть контракт и решение о дальнейших планах.

Передає УНН із посиланням на Telegraaf.nl та NOS.

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"Во время зимней паузы я сяду с клубом за стол переговоров. Я собираюсь хорошо обдумать свои дальнейшие действия. Ситуация очень стрессовая во многих отношениях.

Но я хорошо провожу время в плане футбола, мы строим команду. Шахтер команда Лиги чемпионов. Команда очень прогрессирует.

Я не хочу просто отказываться от этого. .. Кроме действующего контракта, я чувствовал определенную обязанность перед Шахтером, поэтому это (уход-ред.) не было вариантом. Теперь я планирую пересмотреть ситуацию, - сообщил Марино Пушич.

Журналисты нидерландского издания NOS выяснили, что мнения донецкого клуба не всегда о футболе, поскольку Россия вторглась в Украину.

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Например, "Шахтеру" в конце августа пришлось ехать восемь часов на выездной матч с "Кривбассом". За несколько дней до прибытия "оранжевых" их гостиницу "разбомбили на куски".

Была щелка смерти. Потім думаєш: так, что могли бути ми. .. Был дуже важко здійснити цю поіздку. Нам довелось знать в собі сміливість все-таки шаги туди і зіграти той матч. Не было сюрреалистично - рассказал Пушич.

Специалист также объяснил, почему он на самом деле променял "Фейеноорд" на тренерскую работу в Украине.

Я думаю, что люди жили на Земле слишком мало, чтобы доставлять друг другу неприятности. Мы на земле для того, чтобы жить вместе в мире, а не в тех обстоятельствах, которые нам, к сожалению, приходится пережить

На пресс-конференции перед матчем против ПСВ Пушич также заявил, что надеется продолжать работать с ФК "Шахтер".

Я мог покинуть команду и пойти в другие клубы, одним из которых был Ливерпуль, но я объяснил, почему я этого не сделал. У меня есть полтора года контракта с Шахтером. Я намерен остаться здесь как можно дольше. .. Несмотря на все трудности в стране, я не тот человек, который просто убежит. .. В футболе ты никогда не знаешь, что произойдет, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение-остаться в клубе как можно дольше сказал Пушич.

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