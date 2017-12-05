Обыски у Саакашвили: возле дома произошла потасовка с правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На улице Костельной в центре Киева, где по месту жительства экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузиии Михеила Саакашвили проводят обыски, произошла потасовка между правоохранителями и присутствующими людьми, среди которых соратники политика, передает корреспондент УНН.
По месту жительства Саакашвили в центре Киева люди начали собираться утром, самого Саакашвили заметили на крыше дома.
К нему сегодня пришли с обысками, ГПУ при поддержке СБУ проводит следственные действия. Обыск проводят с привлечением спецподразделения Службы безопасности "Альфа".
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У здания в центре Киева находится много спецназовцев.
Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа" .
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывают двери.