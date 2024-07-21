Киевская городская прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу аттракциона-спуска через Днепр в Киеве, где сегодня оборвался канат, однако суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры о том, что канатная дорога относится к аттракционам повышенной опасности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Печерской окружной г. Киева прокуратуры начато уголовное производство по факту обрыва аттракциона «Канатная переправа через р. Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова» в момент пребывания на нем мужчины - говорится в сообщении.

Сообщается, что расследование проводится по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Обращаем внимание, что Киевская городская прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу этого аттракциона. Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 11 января 2021 года, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья - информирует прокуратура.

Отмечается, что ответчиками по делу были Исполнительный орган Киевского горсовета (КГГА), КП «ПЛЕСО» и ООО-победитель конкурса.

Однако решением Хозяйственного суда г. Киева от 2 декабря 2021 года, оставленным в силе постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 16 июня 2022 года и Верховного Суда 14 сентября 2022 года в удовлетворении иска отказано. Суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры о том, что канатная дорога через Днепр относится к аттракционам повышенной опасности - информирует прокуратура.

Дополнение

Местные паблики сообщали, что в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который в это время спускался по тросу, упал в Днепр.

Впоследствии в ГСЧС Киева сообщили УНН, что водолазно-спасательное отделение обследует участок водной акватории для поиска человека.

Ранее на этом же аттракционе происходили случаи, когда люди застревали посреди спуска.

В КГГА отметили, что город будет требовать от правоохранителей тщательного расследования деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион-спуск через Днепр в Киеве на котором оборвался трос и в результате упал человек в реку.

Полиция открыла производство по двум статьям из-за обрыва троса на аттракционе-спуске через Днепр, в результате чего в реку упал 20-летний парень.