Обломки беспилотника упали на дом в Хмельницкой области после работы ПВО

В Хмельницкой области во время утренней атаки работали силы ПВО. Обломки дрона упали на крышу частного дома. Пожара и травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района. Пожаров нет. Травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо ВСУ за надежную оборону неба над Хмельницкой областью написал Тюрин.

Напомним

Ночью в Хмельницкой области работали силы ПВО, были слышны взрывы.