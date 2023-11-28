Обломки беспилотника упали на дом в Хмельницкой области после работы ПВО
Киев • УНН
Во время утренней атаки украинская противовоздушная оборона сбила беспилотник над Хмельницкой областью, обломки которого упали на дом, не вызвав пожара или травм, сообщает заместитель председателя СНБО Тюрин.
В Хмельницкой области во время утренней атаки работали силы ПВО. Обломки дрона упали на крышу частного дома. Пожара и травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.
Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района. Пожаров нет. Травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо ВСУ за надежную оборону неба над Хмельницкой областью
Напомним
Ночью в Хмельницкой области работали силы ПВО, были слышны взрывы.
Обломки беспилотника упали на дом в Хмельницкой области после работы ПВО
Во время утренней атаки украинская противовоздушная оборона сбила беспилотник над Хмельницкой областью, обломки которого упали на дом, не вызвав пожара или травм, сообщает заместитель председателя СНБО Тюрин.
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