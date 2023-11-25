Облэнерго готовятся к непогоде и усиленному режиму работы

В Украине в ближайшие двое суток прогнозируют неблагоприятные погодные условия, для преодоления последствий непогоды энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба компании в Телеграмме, передает УНН.

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"По прогнозам синоптиков в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ожидается непогода. Из-за этого энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения", - говорится в сообщении

Напомним

Министерство энергетики Украины сообщало о готовности коммунальщиков и энергетических служб к непогоде.