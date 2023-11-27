ОАЭ планировали использовать роль хозяина климатической конференции, чтобы предложить выгодные нефтяные и газовые соглашения - BBC
Киев • УНН
ОАЭ, принимающая сторона Конференции ООН по изменению климата (COP 28), как сообщается, планирует предложить нефтяные и газовые сделки во время мероприятия, несмотря на климатические цели. Беспристрастность ОАЭ как принимающей стороны ставится под сомнение из-за потенциального конфликта интересов.
Ежегодная Конференции ООН по проблемам изменения климата (COP 28) должна быть посвящена постепенному отказу от ископаемого топлива, но согласно документам, которые были получены Центром климатических отчетов и Би-би-си, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планировали также использовать свою роль хозяина нынешней Конференции для обсуждения предложения выгодных нефтяных и газовых соглашений.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Документы, которые были получены независимыми журналистами из Центра климатических отчетов накануне саммита COP 28, который начнется 30 ноября, раскрывают планы ОАЭ обсудить нефтяные и газовые соглашения с 15 странами.
Отмечается, что организационная команда ОАЭ не отрицает использование встреч COP28 для деловых переговоров, поскольку "частные встречи" остаются "частными".
Вместе с тем, организация ООН, ответственная за саммит COP28, подчеркнула, что ожидает от хозяина беспристрастности и без собственных интересов.
Справка
COP28 - это последний раунд глобальных климатических переговоров ООН. В этом году он проводится в ОАЭ в Дубае, и в нем примут участие 167 мировых лидеров, в в том числе Папа Римский и король Карл III. Эти саммиты являются самыми важными в мире встречами для обсуждения того, как бороться с изменением климата. Сейчас остаются надежды, что COP28 поможет ограничить долгосрочное повышение глобальной температуры до 1,5C, что, по мнению климатологического органа ООН, имеет решающее значение для избежания худших последствий изменения климата. Но это потребует резкого сокращения выбросов парниковых газов, - на 43% к 2030 году по сравнению с уровнями 2019 года.
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Разоблачения проливают новый свет на фигуру президента нынешней Всемирной климатической конференции конференции этого года Султана Аль-Джабера. Он является министром промышленности Эмиратов и генеральным директором компании Adnoc, и как глава ADNOC, он заявлял в 2016 году, что хочет привести нефтегазового гиганта к климатической нейтральности. Вместе с тем, критики видят в этом серьезный конфликт интересов: человек, который зарабатывает деньги на ископаемом топливе, не может продвигать переход на "зеленые" источники энергии на конференции.
Ответственная организация ООН, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), отмечает в своих стандартах, что председатель Всемирной климатической конференции должен "действовать без предубеждений, предрассудков, фаворитизма, прихотей, корыстных интересов, преимуществ или поблажек, исключительно на основе обоснованного, независимого и справедливого суждения".
Непонятно, делал ли делал ли сам Аль-Джабер какие-то предложения во время подготовительных переговоров. Но 12 стран стран сообщили ВВС, что во время встреч либо не обсуждалась коммерческая деятельности, либо встреча не состоялась.
Сам Аль-Джабер высказывается следующим образом относительно критики своей роли:
Люди, которые обвиняют меня в конфликте интересов, не знают моего прошлого. Я тот, кто работал над устойчивым развитием большую часть своей карьеры
Центр климатических отчетов и BBC также сообщают, что были сделаны предложения по развитию ветровых и солнечных проектов, поскольку Аль-Джабер является председателем эмиратской группы Masdar, которая зарабатывает деньги на возобновляемых источниках энергии.
Напомним
Глава МЭА Фатих Бирол предупредил, что предстоящая конференция COP28 в Дубае имеет решающее значение для нефтяной отрасли, подчеркнув необходимость сокращения нефтегазовой зависимости для успешного перехода к чистой энергетике и подчеркнув на неэффективности технологии улавливания углерода.
ОАЭ планировали использовать роль хозяина климатической конференции, чтобы предложить выгодные нефтяные и газовые соглашения - BBC
ОАЭ, принимающая сторона Конференции ООН по изменению климата (COP 28), как сообщается, планирует предложить нефтяные и газовые сделки во время мероприятия, несмотря на климатические цели. Беспристрастность ОАЭ как принимающей стороны ставится под сомнение из-за потенциального конфликта интересов.
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