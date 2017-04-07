О.Сыроид объявила перерыв в работе ВР

После перерыва парламентарии, скорее всего, будут выступать в разном, поскольку в сессионном зале нет 226 депутатов.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста.