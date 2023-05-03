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Нью-Йорк стал первым штатом США, который запретил газ в новостройках

Нью-Йорк стал первым штатом США, который запретил газ в новостройках

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Нью-Йорк стал первым штатом США, который принял закон, запрещающий газовые плиты и другие виды ископаемого топлива в большинстве новых зданий, что стало победой активистов-экологов. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Закон, принятый законодателями в законодательном собрании штата, управляемом демократами, требует, чтобы недавно построенные дома были полностью электрическими через три года. Этот шаг направлен на борьбу с изменением климата путем снижения зависимости Нью-Йорка от газа.

Закон, который может столкнуться с юридическими проблемами со стороны газовой промышленности, потребует исключительно электрического отопления и приготовления пищи в новых семиэтажных домах с 2026 года.

Для высших небоскребов последний срок - 2029 год.

Больницы, критическая инфраструктура, такая как транспорт, и коммерческие предприятия общественного питания будут освобождены от новых правил. Закон также не будет применяться к зданиям, где местная сеть не способна выдержать нагрузку.

Существующие дома также не подпадают под действие законодательства, то есть жители могут оставить себе газовые плиты, которые они уже имеют.

Добавим

По данным Министерства энергетики США, 52% домохозяйств в штате Нью-Йорк используют природный газ для отопления или приготовления пищи.

Этот шаг должен помочь Нью-Йорку достичь своей цели сокращения выбросов на 85% к 2050 году.

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