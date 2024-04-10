Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно полностью политически изолировать россию, а не заигрывать с ней. Об этом он сказал во время Дельфийского экономического форума, передает корреспондент УНН.

На сегодня это самая главная проблема, что они ненавидят все, что за пределами их границ. Поэтому если они информационно изолируются от мира, то не надо выстраивать с ними отношения пока они не будут готовы к современным демократиям мира. Надо так же политически изолировать их. Не заигрывать с россией, а изолировать их политически полностью, - сказал Зеленский.

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