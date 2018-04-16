Новый закон о парковке разгрузит Киев от пробок - "Киевтранспарксервис"

"Новый закон позволит штрафовать водителей за неуплату услуг парковки, а также эвакуировать припаркованные машины, препятствующие движению транспорта. Это усилит контроль за нарушителями правил дорожного движения, разгрузит город от пробок, освободит тротуары от стихийного парковки и улучшит экологическую ситуацию в исторической части столицы. Ведь комфорт, безопасность горожан и эффективное развитие транспортной инфраструктуры - первоочередные задачи городской власти ", - сказал Александр Нимас.

По его информации, дела о правонарушении на уровне с полицейскими рассматривать инспекторы по парковке, которые также имеют право временно задержать автомобиль. Соответствующие нарушения фиксировать в протоколе в режиме фотосъемки или видеозаписи. Принимать же на службу инспекторов по парковке в столице Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Сейчас КП" Киевтранспарксервис "проводит инвентаризацию парковочного пространства по выявлению новых площадок, в частности, возле станций киевского метрополитена. Уже подготовлено необходимый пакет документов для внедрения 5-ти новых перехватывающих площадок у станций метро "Лесная", "Красный хутор", "Сырец" и "Теремки", - сообщил руководитель.

Он отметил, что водителю-нарушителю грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости 1:00 услуги по пользованию парковки. А за несоблюдение правил парковки - 255 грн. В случае уплаты штрафа в течение первых 10 дней предполагается дисконт в размере 50%. Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа.