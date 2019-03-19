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Новый Закон "О концессии" превратит госимущество в проблемную ипотеку - депутаты

Киев • УНН

 • 7414 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Спешка с принятием законопроекта "О концессии" вызвала волну подозрений среди народных депутатов Украины. Уже в среду, 20 марта, Комитет по вопросам экономической политики планирует утвердить документ для вынесения его на голосование в сессионный зал. Как считает член комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Михаил Головко, власть под видом концессии готовит экспресс-приватизацию наиболее ликвидных объектов. При этом в законопроект заложена возможность превратить госимущество в проблемную ипотеку.

Новый Закон "О концессии" превратит госимущество в проблемную ипотеку - депутаты

"Понятно, что это кража. Например, вы берете в концессию, то есть практически в пользование ликвидный объект. Отдаете его под ипотеку в банк, не возвращаете средства. Банк его забирает. Это такая схема грабежа", - пояснил Головко.

Депутаты утверждают, что государству в итоге придется погашать задолженность перед кредиторами для того, чтобы вернуть предприятие. В ином случае все закончится судебной волокитой и фактической потерей объекта. Именно поэтому, как считает член Комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи Роман Семенуха, сейчас не время рассматривать такой проект. По его словам, прежде чем принимать новые правила о концессии, необходимо разработать закон "Про объекты критической инфраструктуры", зафиксировав ряд объектов, не подлежащих концессии, приватизации и долгосрочной аренде.

"Государство должно для себя сделать аудит - определить объекты критической инфраструктуры. Это те предприятия, которые не только во время войны, но и в целом не могут быть приватизированы или переданы, в концессию. В Европе, к примеру, такая практика применяется в сфере энергетики", - отметил Семенуха.

Михаил Головко высказал уверенность, что действующий Закон "О концессии" позволяет проводить концессионные конкурсы. Новый же проект требует больше времени на доработку. После первого чтения депутаты предложили порядка тысячи правок, часть которых была отклонена. В частности, сохранено право концессионера передавать взятое в пользование госимущество в ипотеку или аренду. Кроме того, авторы законопроекта добились сохранения максимального срока концессии - 49 лет, что, по мнению депутатов, означает потерю любого объекта для страны.

"Его нельзя в таком виде принимать. Потому что он позволяет и стратегические предприятия, и государственные, и градообразующие брать в концессию на 49 лет - это фактически в собственность. В том числе, коммунальные предприятия, такие монополисты, как водоканалы, теплокоммунэнерго и так далее. Это очень опасный закон и за него нельзя голосовать. Эта власть поставила за цель сдать ряд стратегических предприятий в концессию за копейки, без приватизации. Потому что приватизация требует аукциона, конкуренции, стартовой цены, а через концессию можно сдать в пользование за гроши. Идет речь даже о таких стратегических объектах, как, например, Львовский аэропорт. Это уникальное предприятие, которое очень прибыльное, но и его планируют сдать в концессию. Такая же ситуация и по морским портам и другим стратегическим предприятиям", - пояснил Головко.

Он добавил, что законопроект "О концессии" получил политический привкус, поскольку ряд политсил пытаются использовать предвыборный период неопределенности для захвата остатков государственных активов. По мнению депутатов, даже если профильный Комитет 20 марта поддержит проект, в сессионном зале его голосование вызовет настоящую бурю, поскольку на кону миллиардные активы.

"Думаю, что этот проект толкает лично Порошенко. Поскольку, если он проиграет выборы, то новый Президент ветирует законопроект. Сейчас же есть возможность попытаться его протолкнуть. Но мы не дадим его принять в таком виде", - резюмировал Головко.

Как известно, в 2018 г. Верховная Рада проголосовала в первом чтении правительственный законопроект №8125 "О концессии". В новом проекте разработчики предусмотрели ряд скандальных норм - право для концессионера сдавать в аренду и отчуждать полученное в управление госимущество. А также возможность для концессионера требовать от государства компенсацию из бюджета за недополученные доходы. Некоторые спорные статьи были удалены. Однако часть критичных позиций сохранились, не смотря на требования многих депутатов удалить их из документа. Сравнительная таблица законопроекта "О концессии" опубликована на официальной странице Комитета по вопросам экономической политики.

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