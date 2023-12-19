Новый посол Польши в Украине Ярослав Гузы прибыл в Киев и уже подал копии верительных грамот в Министерство иностранных дел и ожидает скорого визита главы польской дипломатии Радослава Сикорского, передает УНН со ссылкой на РАР.

Гузы отметил, что во время своей миссии он продолжит или внедрит "все те положительные вещи, которые произошли во время войны, и те, которые планирует ввести новое правительство".

"Безусловно, это развитие всех отношений в максимально позитивном аспекте, то ли политических, то ли экономических, то ли культурных, которые в совокупности могут составить стратегическое партнерство, конечно, в специфических условиях войны", - пояснил он.

По мнению дипломата, самый главный капитал, который нельзя терять, - это хорошие отношения между народами двух стран.

"Важнейший капитал, который нельзя потерять - это социальный капитал, который мы накопили. Улучшение польско-украинских отношений на социальном уровне, доверие, которое поляки и украинцы имеют друг к другу - это нельзя потерять, потому что это то, на чем может строиться любая политическая сила как в Польше, так и в Украине, несмотря на все турбулентности и изменения", - заявил Гузы.

Ярослав Гузы родился в 1955 году в Кракове, изучал социологию и историю в Ягеллонском университете. Работал в Комитете студенческой солидарности, а с 1980 года был членом Независимого студенческого союза. В 1981 году был избран председателем Национальной координационной комиссии организации.

Ярослав Гузы сменил на посту посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого, который занимал эту должность с марта 2019 года, в том числе во время полномасштабного российского вторжения в Украину, которое продолжается с 24 февраля 2022 года.