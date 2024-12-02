Новая Зеландия приостанавливает экспорт птицы из-за нового штамма птичьего гриппа

Новая Зеландия заявила о прекращении экспорта птицы из-за выявления высокопатогенного вируса гриппа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На Южном острове Новой Зеландии на одной из птицеферм обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа.

Тесты подтвердили подтип птичьего гриппа H7 N6, который отличается от штамма H5N1, который распространился по всему миру и вызвал опасения по поводу передачи вируса человеку.

"Пока мы не разрешим ситуацию на этой ферме и если нигде больше не возникнет проблем, мы снова сможем экспортировать", — сказал министр биозащиты и пищевой безопасности Эндрю Хоггард Радио Новой Зеландии после объявления.

Также, министр заявил об инкубационном периоде, сроком в 21 день.

Управление биозащиты Новой Зеландии сообщило, что не было сообщений о других больных или мертвых птицах на других птицефабриках, и не было никаких опасений по поводу здоровья человека или безопасности пищевых продуктов.

"Мы серьезно относимся к находке... наши тесты показывают, что она не связана со штаммом H7, который был идентифицирован в Австралии в начале этого года", — сказал в заявлении заместитель генерального директора отдела биозащиты Новой Зеландии Стюарт Андерсон.

Напомним

У жителя Великобритании был обнаружен первый случай, согласно статистике страны, заражение штаммом гриппа A(H1N2)v, который похож на свиной грипп. Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA) заявило, что источник инфекции пока неизвестен.