Норвегия и Великобритания помогут Украине модернизировать систему военно-морской обороны

Норвегия и Великобритания объединили усилия и создали коалицию, чтобы помочь Украине коалицию, чтобы помочь Украине модернизировать систему военно-морской обороны и обеспечить защиту моря и побережья. О том, как функционировать эта коалиция министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал журналистам, передает УНН.

Мы должны помочь Украине в работе по открытию торговых путей и свободного передвижения в Черном море. ... Мы имеем целью укрепление обороны Украины на море и повышение способности Украины действовать вдоль собственного побережья. - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Детали

По словам министра обороны Норвегии, их страна уже научила украинских военных действовать на меньших катерах. На этот опыт и сотрудничество можно будет опираться, когда будут конкретизированы планы действий коалиции.

Сотрудничать в формате коалиции страны предварительно планируют до 2035 года. К инициативе Норвегии и Великобритании присоединится ряд других стран, впрочем, пока информации о других участниках коалиции нет.

Дополнительно

Черное море остается горячей точкой войны, с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Из-за регулярных обстрелов, а также того факта, что россия заблокировала украинские черноморские порты, Украине трудно экспортировать большое количество своей сельскохозяйственной продукции.

Есть острые потребности сейчас и здесь, но мы должны думать о том, как они смогут защищаться в будущем и развивать оборону в стиле западных стандартов. - говорится в пресс-релизе норвежского правительства, относительно будущей коалиции.

Бьорн Арильд Грам вместе с британским министром обороны Грантом Шаппсом официально представят сотрудничество по помощи Украине в вопросах защиты моря и побережья в понедельник.