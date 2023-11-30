Ночью россияне ударили шестью ракетами С-300 по Донецкой области: 10 человек ранены, под завалами люди
Киев • УНН
Шесть ракет С-300 попали в Покровский район Донецка, ранив 10 человек, в том числе 4 детей, еще 5 пропали без вести под завалами; ребенок был спасен полицейскими парамедиками. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о значительных разрушениях, включая жилые дома и полицейский участок.
Шесть ракет "С-300" оккупанты ночью одновременно выпустили по Покровскому району Донецкой области. Парамедики полиции спасли младенца. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадало 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пятерых человек ищут под завалами. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
В Покровске: среди пострадавших - семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранение получил еще 13-летний мальчик. Предварительно повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.
Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела были разрушены крыша и стены дома, семья оказалась под завалами.
Парамедик полиции помог выбраться из-под развалин мужчине, в которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодовалого Илая нет.
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В Новоградовке: попадание в многоэтажный дом. Ранен 13-летний ребенок. Сейчас на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами предположительно могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок.
В Мирнограде: россияне ударили 2 ракетами из ЗРК "С-300". Разрушениям подвергся отдел полиции.
На местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция продолжается, полицейские документируют последствия русских ударов.
Ночью россияне ударили шестью ракетами С-300 по Донецкой области: 10 человек ранены, под завалами люди
Шесть ракет С-300 попали в Покровский район Донецка, ранив 10 человек, в том числе 4 детей, еще 5 пропали без вести под завалами; ребенок был спасен полицейскими парамедиками. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о значительных разрушениях, включая жилые дома и полицейский участок.
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