Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад

Российские войска в ночь на 30 ноября обстреляли Дарьевку Херсонской области. В результате атаки пострадали четыре человека. Повреждение получили здание больницы, детсад и жилые дома. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В полночь русская армия атаковала Дарьевку. Враждебным огнем повреждены с десяток жилых домов, детсад и больница. В собственных домах пострадали четверо местных жителей - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, каретой "скорой" в больницу госпитализировали 59-летнего мужчину и 75-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Двум другим женщинам, 75 и 66 лет, была оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область более сотни раз, известно об одном погибшем и 5 раненых.