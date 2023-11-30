Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Дарьевку Херсонской области, в результате чего четверо получили ранения. Повреждена больница, детский сад и жилые дома.
Российские войска в ночь на 30 ноября обстреляли Дарьевку Херсонской области. В результате атаки пострадали четыре человека. Повреждение получили здание больницы, детсад и жилые дома. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
В полночь русская армия атаковала Дарьевку. Враждебным огнем повреждены с десяток жилых домов, детсад и больница. В собственных домах пострадали четверо местных жителей
По его словам, каретой "скорой" в больницу госпитализировали 59-летнего мужчину и 75-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Двум другим женщинам, 75 и 66 лет, была оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область более сотни раз, известно об одном погибшем и 5 раненых.
Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад
Российские войска обстреляли Дарьевку Херсонской области, в результате чего четверо получили ранения. Повреждена больница, детский сад и жилые дома.
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