Ночной удар России по Украине: Львовщину атаковали 14 "шахедов", есть попадание в предприятие

Во время массированной ночной атаки на Украину россияне направили на Львовщину 14 ударных дронов-камикадзе типа "шахед". Об этом со ссылкой на главу Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого, передает УНН.

Детали

Во время ночной воздушной тревоги Львовщину атаковали 14 беспилотников типа "шахед". Восемь из них наши воины ПвК "Запад" уничтожили - резюмировал Козицкий.

По его словам, есть попадание - в одно из предприятий во Львове. Зафиксировали частичное разрушение админздания и производственных цехов. Жертв или пострадавших нет.

рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный

Дополнение

Согласно последней информации председателя Львовской областной военной (государственной) администрации в результате российского массированного обстрела пострадало 15 человек.

Напомним,

Во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БпЛА.