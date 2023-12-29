Ночной удар России по Украине: Львовщину атаковали 14 "шахедов", есть попадание в предприятие
Киев • УНН
Этой ночью Львовскую область атаковали 14 российских беспилотников. Часть уничтожили украинские силы ПВО.
Во время массированной ночной атаки на Украину россияне направили на Львовщину 14 ударных дронов-камикадзе типа "шахед". Об этом со ссылкой на главу Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого, передает УНН.
Детали
Во время ночной воздушной тревоги Львовщину атаковали 14 беспилотников типа "шахед". Восемь из них наши воины ПвК "Запад" уничтожили
По его словам, есть попадание - в одно из предприятий во Львове. Зафиксировали частичное разрушение админздания и производственных цехов. Жертв или пострадавших нет.
рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный29 декабрь 2023, 09:02 • 14543 просмотра
Дополнение
Согласно последней информации председателя Львовской областной военной (государственной) администрации в результате российского массированного обстрела пострадало 15 человек.
Напомним,
Во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БпЛА.
Ночной удар России по Украине: Львовщину атаковали 14 "шахедов", есть попадание в предприятие
Этой ночью Львовскую область атаковали 14 российских беспилотников. Часть уничтожили украинские силы ПВО.
Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей
Во время массированной воздушной атаки рф на Украину Силы обороны сбили 114 из 158 российских ракет и беспилотников.
Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП
Российский ракетный удар повредил 11 домов и линии электропередач в Киевской области; 1 человек получил ранения.
рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный
россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, использовав 158 средств воздушного нападения.
российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий
Тепловая электростанция ДТЭК была обстреляна российскими войсками, что привело к серьезным повреждениям; сообщений о жертвах не поступало, ремонтные работы продолжаются.
Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21
Один погибший, 21 раненый в Киеве после российской ракетной атаки; 10 оказались под завалами.
Ракетная атака рф на Запорожье: количество жертв возросло до двух
Две женщины погибли в Запорожье после ракетного обстрела, тело второй жертвы спасатели нашли под завалами дома.
Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до 5, более 20 пострадавших - ОВА
Вражеская ракетная атака на Днепр унесла жизни 5 человек, более 20 получили ранения; поисково-спасательные работы продолжаются.
Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы
Киевский суд отстранил от должности руководителя аппарата КГВА за пособничество должностным лицам в уклонении от военной службы. По решению суда он находится под ночным домашним арестом.
Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек
10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.