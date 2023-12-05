Ночная атака рф: повреждения получили Донетчина, Херсонщина и Харьковщина - глава МВД

Этой ночью российские оккупационные войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области, Херсонской и Харьковской областей. В результате есть пострадавшие. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

В Донецкой области россияне нанесли авиаудар по поселку Северное. Там повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.

Также под обстрел попал город Селидово, в котором разрушено пятиэтажное здание учебного учреждения, 2 частных предприятия и многоквартирный дом.

Херсонщину враг атаковал в 23:20. В результате ракетных ударов разрушениям подверглось здание кинотеатра, где спасатели локализовали пожар.

В Харьковской области в в поселке Боровая из-за удара беспилотника поврежден дом культуры, здание поселкового совета и частный дом.

Также российские военные ударили беспилотником по жилым домам и хозяйственным постройкам в городе Чугуев. Пострадал 1 человек.

Напомним

Противовоздушная оборона Украины в ночь на вторник уничтожила 10 дронов из 17.

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