Ночная атака рф: повреждения получили Донетчина, Херсонщина и Харьковщина - глава МВД
Киев • УНН
Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях, вызвав разрушения. Есть пострадавшие.
Этой ночью российские оккупационные войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области, Херсонской и Харьковской областей. В результате есть пострадавшие. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
В Донецкой области россияне нанесли авиаудар по поселку Северное. Там повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.
Также под обстрел попал город Селидово, в котором разрушено пятиэтажное здание учебного учреждения, 2 частных предприятия и многоквартирный дом.
Херсонщину враг атаковал в 23:20. В результате ракетных ударов разрушениям подверглось здание кинотеатра, где спасатели локализовали пожар.
В Харьковской области в в поселке Боровая из-за удара беспилотника поврежден дом культуры, здание поселкового совета и частный дом.
Также российские военные ударили беспилотником по жилым домам и хозяйственным постройкам в городе Чугуев. Пострадал 1 человек.
Напомним
Противовоздушная оборона Украины в ночь на вторник уничтожила 10 дронов из 17.
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Ночная атака рф: повреждения получили Донетчина, Херсонщина и Харьковщина - глава МВД
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