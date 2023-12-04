"Ночь - наше время": ГУР показало, как тренируется "Kraken"

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Kraken" показал как проводит тренировки личного состава с акцентом на работу ночью. Об этом в Telegram сообщает ГУР, пишет УНН.

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Kraken" проводит тренировки личного состава с акцентом на работу ночью, ведь именно она - это наше время, - говорится в сообщении.

Детали

В самом спецподразделении сообщили детали происходящего.

Отмечается, что наступательные действия в темное время суток проводятся с целью достижения эффекта внезапности для противника. Такие операции были проведены во время во время боев на Соледарском направлении, когда был уничтожен вражеский передовой пункт управления.

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