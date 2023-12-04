"Ночь - наше время": ГУР показало, как тренируется "Kraken"
Киев • УНН
Украинское спецподразделение "Кракен" интенсивно тренируется для проведения ночных операций, стремясь к элементу неожиданности, о чем свидетельствуют бои на Соледарском направлении.
Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Kraken" показал как проводит тренировки личного состава с акцентом на работу ночью. Об этом в Telegram сообщает ГУР, пишет УНН.
Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Kraken" проводит тренировки личного состава с акцентом на работу ночью, ведь именно она - это наше время,
Детали
В самом спецподразделении сообщили детали происходящего.
Отмечается, что наступательные действия в темное время суток проводятся с целью достижения эффекта внезапности для противника. Такие операции были проведены во время во время боев на Соледарском направлении, когда был уничтожен вражеский передовой пункт управления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская разведка показала новые уникальные кадры рейдов в оккупированный Крым
"Ночь - наше время": ГУР показало, как тренируется "Kraken"
Украинское спецподразделение "Кракен" интенсивно тренируется для проведения ночных операций, стремясь к элементу неожиданности, о чем свидетельствуют бои на Соледарском направлении.
На зимние праздники поток людей на границе может вырасти на половину: пограничники советуют следить за очередями
Ожидается, что в преддверии Нового года и Рождества движение через границу возрастет до 100 000 человек в день, потенциально достигая пика в 120 000 человек, с нынешних 70-80 тысяч.
За сутки россияне 17 раз обстреляли Донецкую область: один человек погиб, еще трое ранены
Российские войска 17 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего одна женщина погибла, еще три человека получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилые дома и учебные заведения.
За два года на заграничные командировки представителей ОП из госбюджета было потрачено почти 10 млн гривен - нардеп
За два года государственный бюджет Украины потратил почти 9,58 млн грн на заграничные командировки чиновников Офиса президента, причем самая дорогая поездка обошлась в 261,3 тыс. грн на человека.
Суд оставил без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений приговор бывшему председателю Государственной авиационной службы Денису Антонюку за злоупотребление служебным положением, от которого пострадала авиакомпания "Украинские средиземноморские авиалинии". Он получил 3,5 года лишения свободы, 3 года запрета занимать руководящие должности и штраф.
Нардеп Шпенов слагает мандат
Народный депутат Украины Дмитрий Шпенов подал заявление о сложении мандата, оно будет рассмотрено на следующем пленарном заседании Верховной Рады, в результате чего в парламенте останется 401 депутат.
Экстремальные погодные явления в Европе случаются все чаще и это становится вызовом в области здравоохранения - директор Европейского бюро ВОЗ
ВОЗ призывает правительства продолжать борьбу с климатической угрозой, которая также является серьезным вызовом в области здравоохранения. По данным ВОЗ, только в прошлом году в Европе жара стала причиной гибели 62 тысяч человек.
Встреча Лукашенко и главы КНР Си Цзиньпина длилась втрое дольше запланированного времени: детали
Встреча президента Китая Си Цзиньпина с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине длилась более трех часов, была посвящена стратегическому партнерству и завершилась обменом подарками.
Силы обороны получили еще 5 тысяч FPV-дронов от операции "Единство"
Силы обороны Украины получили еще 5000 беспилотников FPV с боеприпасами в рамках операции "Единство", в дополнение к начальной партии в 3000 единиц, которая должна достичь общего количества в 10 000 беспилотников.
Первые 30 украинских команд представили инновации для гуманитарного разминирования
Около 30 украинских команд разработчиков представили свои устройства и идеи для участия в акселерационной программе, направленной на инновационные решения по гуманитарному разминированию.