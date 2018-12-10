НКРЭКУ подняла тарифы на тепло в ряде областей

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 4826 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 17225 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 18929 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 15379 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 47467 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 96452 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 145092 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 133770 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71533 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188967 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 12828 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 16358 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 20460 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 18948 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 23321 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 8722 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 17225 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 18929 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 145092 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 133770 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 1634 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 14165 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 16290 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18631 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21500 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

НКРЭКУ подняла тарифы на тепло в ряде областей

Киев • УНН

 • 32978 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тарифы на тепло для 18 предприятий ТКЭ. Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook, передает УНН.

НКРЭКУ подняла тарифы на тепло в ряде областей

"Сегодня НКРЭКУ приняла взвешенные решения относительно тарифов на тепло по 18 из 26 запланированных лицензиатов. Завтра будут рассмотрены тарифы еще 8 лицензиатов. Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества", - отметила глава НКРЭКУ.

При этом Кривенко добавила, что ведомство не допустило необоснованного завышения тарифов, поскольку процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%.

В то же время для потребителей бюджетной сферы НКРЭКУ уменьшила тарифы до 22%, кроме того, стоимость электроэнергии для населения останется неизменной.

"Планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019 года", - добавила чиновник.

Напомним, по мнению министра социальной политики Андрея Ревы, вследствие подорожания газа на 23,5% тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.

19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54