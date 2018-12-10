НКРЭКУ подняла тарифы на тепло в ряде областей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тарифы на тепло для 18 предприятий ТКЭ. Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook, передает УНН.
"Сегодня НКРЭКУ приняла взвешенные решения относительно тарифов на тепло по 18 из 26 запланированных лицензиатов. Завтра будут рассмотрены тарифы еще 8 лицензиатов. Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества", - отметила глава НКРЭКУ.
При этом Кривенко добавила, что ведомство не допустило необоснованного завышения тарифов, поскольку процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%.
В то же время для потребителей бюджетной сферы НКРЭКУ уменьшила тарифы до 22%, кроме того, стоимость электроэнергии для населения останется неизменной.
"Планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019 года", - добавила чиновник.
Напомним, по мнению министра социальной политики Андрея Ревы, вследствие подорожания газа на 23,5% тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.
19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.