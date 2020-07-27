Германия выступила против желания Трампа вернуть РФ в G7 - пока не будет решен вопроса Крыма и Донбасса

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры “большой семерки” (G7), отмечает УНН.

По словам Мааса, исключение России из этого формата было связано с оккупацией Крыма и ситуацией на востоке Украины. “Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России”, — заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Маас отметил, что не согласен также с приглашением других стран на саммиты G7. “Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12”, — сказал он.

Маас также заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу, но при этом сохраняет позицию, что Крым является частью Украины. “Мы не можем просто так согласиться с тем, что в 21-м веке границы в Европе изменяются. Если речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма”.

Также глава МИД ФРГ назвал “очень опытным” министра иностранных дел России Сергея Лаврова. “Во время переговоров он последовательно отстаивает интересы Российской Федерации, но с ним всегда возможно найти приемлемое решение”, — сказал Маас.

Саммит “Группы семи” в текущем году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент отложил его по меньшей мере до сентября и заявил, что хотел бы провести этот саммит в расширенном формате — при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.

В МИД РФ в ответ заявили, что к встрече G7 в расширенном формате должен присоединиться Китай, иначе она не будет иметь смысла. В Кремле ранее говорили, что Москва не отказывается от общения в любых форматах, но ее возвращение в группу не служит самоцелью.

Украинские Национальные Новости

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