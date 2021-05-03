Германия: трех юношей осудили за кражу экзаменационных билетов в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Суд немецкого города Бамберг в понедельник, 3 мая, приговорил двух бывших учеников гимназии до девяти месяцев, а одному - к шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Юноши признаны виновными в преступлении, которое они совершили в 18-летнем возрасте, будучи учениками выпускного класса одной из гимназий Бамберга. В мае 2020 года юноши проникли в кабинет директора гимназии и украли из сейфа задачи для итоговых выпускных экзаменов по немецкому, английскому и латинского языков. “Все начиналось с желания приключений, мы стремились также признание”, — объясняли в суде сейчас 19-летние ребята.
Суд признал их виновными в повреждении имущества и краже с проникновением в помещение. Впрочем, их поступок имел еще одно следствие: 33 тысячам випускников баварских гимназий прошлого года пришлось менять задания на выпускные экзамены, пояснили в министерстве культуры и образования Баварии.
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В суде правонарушители извинились перед учениками, которым причинили неудобства, школой, директором и министерством культуры. Ранее они уже возместили причиненный материальный ущерб.
Справка
В Германии образование находится в компетенции федеральных земель, и в каждой из них действуют свои собственные законы об образовании. Общим является то, что право на вступление в высшие учебные заведения получают только выпускники гимназий или школ с приравненными к ним программами обучения. По результатам выпускных экзаменов в гимназиях — “абитуры” — учащиеся получают баллы, которые позволяют им участвовать в конкурсах на вступление в высшую школу.