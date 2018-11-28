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Германия вернула Украине картину, вывезенную во время Второй мировой

Германия вернула Украине картину, вывезенную во время Второй мировой

Киев  •  УНН

 • 15360 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Германия вернула Украине утраченную во время Второй мировой войны картину Сергея Васильковского "Этюд с домом", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Как сообщили в пресс-службе, во время XII заседание Смешанной украинско-немецкой комиссии по вопросам возвращения и реституции утраченных и незаконно перемещенных во время и вследствие Второй мировой войны культурных ценностей, которое проходит в Киеве 27-28 ноября, немецкая сторона вернула картину выдающегося украинского живописца второй пол.19 - нач. 20 в. Сергея Ивановича Васильковского "Этюд с домом".

Посол по особым поручениям Федерального министерства иностранных дел ФРГ Михаэль Янсен передал картину сопредседателю Смешанной украинский-немецкой комиссии - первому заместителю министра культуры Украины Светлане Фоменко.

В пресс-службе отметили, что картина, вывезенная из Харьковского художественного музея в годы Второй мировой войны была обнаружена в конце 2016 года.

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"Уже в ближайшее время Министерство культуры Украины планирует вернуть картину в Харьковский художественный музей для постоянного хранения и экспонирования, что является знаковым событием в жизни музея, ведь это единственная картина, что более чем за 70 лет возвращается в Музей", - говорится в сообщении.

Украинская сторона поблагодарила немецкую сторону за этот благородный шаг и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в направлении розыска утраченных культурных ценностей, отметили в ведомстве.

Справка: известный украинский художник Сергей Иванович Васильковский, уроженец Харьковской области оставил по себе достойный достояние для украинского искусства - почти 3000 работ, в последние дни жизни полторы тысячи из них передал Харьковскому художественному музею (большинство из них было утеряно в годы Второй мировой войны). Сегодня в музеях и частных собраниях насчитывают около 500 его произведений.

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