Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов

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"Эта ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских атак", - отметил Лысак.

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Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что россияне вчера вечером атаковали Херсонщину с авиации. По информации, оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по двум громадам Херсонской области.