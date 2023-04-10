Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По информации председателя Днепровской ОГА Сергея Лысака, ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов, передает УНН.
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"Эта ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских атак", - отметил Лысак.
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Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что россияне вчера вечером атаковали Херсонщину с авиации. По информации, оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по двум громадам Херсонской области.