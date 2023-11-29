Незаконно присвоили земли стратегического значения на Киевской ГЭС: задержали преступную группировку
В Киеве правоохранители задержали группу из 20 человек, среди которых были чиновники и инвесторы, за незаконное завладение более 5 гектарами стратегической земли стоимостью около 15 миллионов гривен. Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.
В Киеве задержали банду рейдеров, которые хотели захватить парковочный бизнес
Правоохранители Киева задержали пять человек, которые, угрожая убийством, силой хотели отобрать парковочный бизнес у предпринимателей из Киева.
Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса.
Количество погибших в результате непогоды в Украине увеличилось до 12 - МВД
Непогода в Украине привела к 12 погибшим и 23 раненым, включая детей; экстренные службы активно реагируют на ситуацию.
Сильный ветер опрокинул национальную рождественскую елку возле Белого дома в Вашингтоне
Национальная рождественская елка возле Белого дома была перевернута сильным ветром, но впоследствии восстановлена. Служба национальных парков заменила оборванный кабель и закрепила елку, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Предполагается, что главная елка будет готова к церемонии зажжения огней с участием президента Байдена и его жены Джилл.
Последствия непогоды в Одесской области: ДТЭК вернул свет для 523 тысяч семей
ДТЭК восстановил электроснабжение для 523 000 семей в 651 населенном пункте Одесской области после непогоды.
Совет Украина-НАТО обсудит наращивание производства оружия и боеприпасов - Кулеба
Совет Украина-НАТО обсудит шаги по увеличению производства вооружений и боеприпасов, указал министр иностранных дел Украины.
Из-за непогоды без света находятся 368 населенных пунктов в 9 областях, возможен дефицит электроэнергии - энергетики
368 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, но "Укрэнерго" сообщает о достаточной генерации электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей, несмотря на рост потребления.
Зеленский прибыл в Одесскую область: встретился с военными и обсудил безопасность региона и "зернового коридора"
Президент Зеленский посетил Одессу, чтобы обсудить региональную безопасность и оборону "зернового коридора". Глава государства также наградил солдат за их службу.
ЕС поставит Украине миллион боеприпасов, но это займет немного больше времени - Мишель
ЕС поставит Украине один миллион артиллерийских снарядов, подтверждает президент Европейского Совета Шарль Мишель, но на выполнение этого обещания будет необходимо больше времени.