Незаконно присвоили земли стратегического значения на Киевской ГЭС: задержали преступную группировку

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали руководителей и участников преступной организации, которые незаконно завладели участками, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры. Об этом сообщило ГБР, пишет УНН.

Детали

В преступную организацию входило почти 20 человек. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, юристы, архитекторы, землеустроители, представители госорганов, которые действовали в интересах застройщиков.

Фигуранты использовали пробелы в правовом статусе земельных участков и через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения.

Это позволяло выделять эти участки гражданам Украины, которых подыскивали через социальные сети. Большинство "подставных лиц", которые за деньги подписывали документы о выделении им земли в частную собственность были студентами столичных ВУЗов.

В дальнейшем исполнители, от их имени "перепродавали" землю заказчикам незаконной схемы.

Таким образом в течение 2020-2021 годов злоумышленники завладели землями Киевской ГЭС. Их общая площадь более 5 гектаров, а оценочная стоимость составляет около 15 млн гривен.

Сейчас уже объявлено 8 подозрений и пять человек задержаны. Фикурантам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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