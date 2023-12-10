Нетаньяху разговаривает с путиным на фоне растущей напряженности в отношениях Израиля и рф

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров для того, чтобы провести второй, с начала нападения ХАМАС на Израиль, разговор с главой кремля владимиром путиным. Согласно информации Reuters, ссылающейся на заявление Израиля, Нетаньяху выразил недовольство "антиизраильской позицией", которую занимают представители Москвы в ООН, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье прервал заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом россии путиным. Это был первый телефонный звонок Нетаньяху и Путина примерно через два месяца после их последнего разговора 16 октября.

Как сообщается, этот разговор состоялся на фоне напряженности в отношениях Израиля с Россией из-за жесткой антиизраильской позиции рф относительно войны страны против ХАМАСа, а также после того, как в пятницу посол России выступил с резкими высказываниями в адрес Израиля в ООН. Вместе с этим рф поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии в Газе, на которую в пятницу наложили вето Соединенные Штаты. В разговоре с Путиным Нетаньяху кроме того выразил "решительное неодобрение" "опасного" сотрудничества россии с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на заявление израильской стороны.

Напомним

Байден использовал чрезвычайные полномочия, чтобы санкционировать продажу 14 000 танковых снарядов Израилю в обход Конгресса. Эта продажа является частью более крупного военного пакета стоимостью 500 миллионов долларов, несмотря на пристальное внимание к использованию американского оружия в израильско-палестинском конфликте.

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