Несмотря на санкции Запада: российская компания заключила контракт с Китаем на поставку оборудования
Киев • УНН
Подсанкционный российский производитель стали "Северсталь" подписал контракт с неназванными китайскими партнерами на поставку оборудования для нового железорудного окатышечного комплекса.
российская "Северсталь", находящаяся под санкциями Запада, заключила в Китае контракт на поставку оборудования для строительства нового комплекса железорудных окатышей. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.
Детали
российская компания не называет, с кем именно были заключены контракты, говоря только о "китайских партнерах".
Отмечается, что "Северсталь" в 2026 году хочет построить на базе Череповецкого комбината комплекс по производству железорудных окатышей мощностью 10 миллионов тонн в год стоимостью около 97 миллиардов рублей.
Дополнение
Поставки основного технологического оборудования планирует осуществлять из КНР. Первые поставки оборудования планируются в четвертом квартале 2024 года. Строительство нового цеха начнется в январе 2024 года.
Напомним
Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина не позволить России избежать санкций и подчеркнул общую ответственность за прекращение российской агрессии в Украине во время саммита ЕС-Китай в Пекине.
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Несмотря на санкции Запада: российская компания заключила контракт с Китаем на поставку оборудования
Подсанкционный российский производитель стали "Северсталь" подписал контракт с неназванными китайскими партнерами на поставку оборудования для нового железорудного окатышечного комплекса.
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