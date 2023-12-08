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Несмотря на санкции Запада: российская компания заключила контракт с Китаем на поставку оборудования

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 16:45  •  13726 просмотра

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Подсанкционный российский производитель стали "Северсталь" подписал контракт с неназванными китайскими партнерами на поставку оборудования для нового железорудного окатышечного комплекса.

российская "Северсталь", находящаяся под санкциями Запада, заключила в Китае контракт на поставку оборудования для строительства нового комплекса железорудных окатышей. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Детали 

российская компания не называет, с кем именно были заключены контракты, говоря только о "китайских партнерах".

Отмечается, что "Северсталь" в 2026 году хочет построить на базе Череповецкого комбината комплекс по производству железорудных окатышей мощностью 10 миллионов тонн в год стоимостью около 97 миллиардов рублей.

Дополнение

Поставки основного технологического оборудования планирует осуществлять из КНР. Первые поставки оборудования планируются в четвертом квартале 2024 года. Строительство нового цеха начнется в январе 2024 года.

Напомним

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина не позволить России избежать санкций и подчеркнул общую ответственность за прекращение российской агрессии в Украине во время саммита ЕС-Китай в Пекине. 

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
Попри санкції Заходу: російська компанія уклала контракт із Китаєм на поставку обладнання
Despite Western sanctions: Russian company signs contract with China to supply equipment
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Несмотря на санкции Запада: российская компания заключила контракт с Китаем на поставку оборудования

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