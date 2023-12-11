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Несколько групп "шахедов" приближаются к Одессе: где еще обнаружены вражеские беспилотники

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 19:09  •  5895 просмотра

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Воздушные силы зафиксировали несколько групп беспилотников "шахедов", которые приближались к Одессе и Кировоградской области с разных направлений.

В Воздушных силах заявили, что зафиксировали сразу несколько групп вражеских "шахедов", передает УНН.

Детали

Как сообщили в Воздушных силах, несколько групп "шахедов" приближаются к Одессе с северо-западного направления.

Еще несколько групп "шахедов" с Черного моря в направлении Затоки

Несколько групп "шахедов" на Кировоградщине, движутся в северо-западном направлении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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