Несколько групп "шахедов" приближаются к Одессе: где еще обнаружены вражеские беспилотники

Накануне российского вторжения нардеп от ОПЗЖ Христенко арендовал элитную квартиру в Варшаве и сбежал в Польшу

Федор Христенко, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, поселился в Польше после выезда из Украины в феврале 2022 года и задекларировал владение московской квартирой площадью 176 кв. м. В его декларации указана арендованная квартира в Варшаве и три роскошных автомобиля.