Несколько групп "шахедов" приближаются к Одессе: где еще обнаружены вражеские беспилотники
Киев • УНН
Воздушные силы зафиксировали несколько групп беспилотников "шахедов", которые приближались к Одессе и Кировоградской области с разных направлений.
В Воздушных силах заявили, что зафиксировали сразу несколько групп вражеских "шахедов", передает УНН.
Детали
Как сообщили в Воздушных силах, несколько групп "шахедов" приближаются к Одессе с северо-западного направления.
Еще несколько групп "шахедов" с Черного моря в направлении Затоки
Несколько групп "шахедов" на Кировоградщине, движутся в северо-западном направлении.
Несколько групп "шахедов" приближаются к Одессе: где еще обнаружены вражеские беспилотники
Воздушные силы зафиксировали несколько групп беспилотников "шахедов", которые приближались к Одессе и Кировоградской области с разных направлений.
Шмыгаль отчитался о прогрессе Нацстратегии по созданию безбарьерной среды
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достижениях Национальной стратегии безбарьерной среды до 2023 года, включая новые стандарты цифровых услуг, компенсации работодателям за работников с инвалидностью и обновленные строительные нормы по доступности.
Зеленский прибыл в США и встретился с главой Пентагона Остином: что известно
Президент Украины Зеленский начал свой визит в США со встречи с главой Пентагона Остином и генералом Брауном, обсудив вопросы глобальной безопасности и оборонного сотрудничества. Зеленский выразил благодарность за поддержку США, в частности в сфере противовоздушной обороны.
В МВФ подтвердили встречу Зеленского и Георгиевой в Вашингтоне
Президент Украины Зеленский встретится с главой МВФ Георгиевой в Вашингтоне, чтобы обсудить потенциальную помощь в размере 900 миллионов долларов.
Генпрокурор встретился с экспертами Консультативной группы по вопросам тяжких международных преступлений: Мы достигли значительного прогресса, но немало работы еще впереди
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин признает прогресс в расследовании военных преступлений России, но подчеркивает необходимость дальнейшей работы, особенно для привлечения к ответственности высшего военного руководства рф.
Дональда Туска избрали новым премьером Польши
Дональд Туск был избран новым премьер-министром Польши. 248 депутатов Сейма проголосовали "за" и 201 "против". Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила его с победой.
Накануне российского вторжения нардеп от ОПЗЖ Христенко арендовал элитную квартиру в Варшаве и сбежал в Польшу
Федор Христенко, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, поселился в Польше после выезда из Украины в феврале 2022 года и задекларировал владение московской квартирой площадью 176 кв. м. В его декларации указана арендованная квартира в Варшаве и три роскошных автомобиля.
На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин
На войне погиб Руслан Володин, работник украинской киноиндустрии, известный по фильмам "Захар Беркут" и "Киборги". Государственное агентство Украины по вопросам кино выразило соболезнования его семье.
Столичные власти планируют запустить "челночное движение" метро на "синей ветке" уже 13 декабря: что известно
Сейчас продолжается испытание челночного движения в ночном режиме. После этого будет разработан график движения поездов. По его словам, запустить "челночное движение" метро на Голосеевской линии планируется уже с 13 декабря.
ВСУ дали Европе время для восстановления военного потенциала: в ОП призвали продолжить военную поддержку Украины
По словам Михаила Подоляка, сопротивление Украины дает Европе время для восстановления военного потенциала, поскольку немецкие военные признают свои текущие недостатки и необходимость подготовки.