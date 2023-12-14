Непогода в Украине: водителей призвали быть внимательными на дорогах
Киев • УНН
В связи с ухудшением погодных условий в Украине Национальная полиция призывает водителей быть осторожными и обязательно соблюдать меры безопасности.
Из-за сложных погодных условий, которые ожидаются днем на территории Украины, Национальная полиция просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности, пишет УНН.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем на территории Украины ожидаются умеренные мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди. Ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в северо-восточных областях значительные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица
Детали
В Киеве ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
В Нацполиции призывают водителей не забывать пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров, не превышать скорость, а также двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
Кроме того, пешеходов призвали надевать светоотражающие элементы, а особенно с наступлением сумерек.
Дополнение
Утром в КГГА сообщали, что к уборке снега в Киеве задействованы 303 единицы техники "Киевавтодора" и 103 единицы техники управляющих компаний.
Уточняется, что дороги, мосты, спуски и подъемы очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами. Задействовано 213 работников (в составе 30 бригад по ручной уборке) для уборки узких тротуаров, лестниц, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Дорожки в парках, скверах и зеленых зонах освобождают от снега 667 работников и 60 единиц техники "зеленстроев".
Над очисткой дворов и придомовых территорий работают 3056 специалистов управляющих компаний.
Напомним
В Украине на фоне осложнения погодных условий без электроснабжения остались 225 городов, поселков и сел в пяти областях, проезд по основным дорогам обеспечен.
Непогода в Украине: водителей призвали быть внимательными на дорогах
В связи с ухудшением погодных условий в Украине Национальная полиция призывает водителей быть осторожными и обязательно соблюдать меры безопасности.
В Испании ГБР и местная полиция провели обыски на вилле бывшего одесского военкома Борисова
Испанские и украинские правоохранители провели обыски в Испании у бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы.
В киевской школе произошел пожар: что известно
Пожар, вызванный коротким замыканием, вспыхнул в киевской школе, что привело к эвакуации 665 детей и 60 сотрудников.
Причин для ослабления гривны до конца января нет - эксперт
Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба считает, что нет причин для ослабления гривны относительно доллара до конца января.
Кулеба расказал, что нужно Украине для заметного прогресса на передовой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что существенная военная помощь и развитие промышленного потенциала необходимы Украине для того, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с российскими войсками и сорвать планы путина по затяжной войне.
Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве
Партизаны АТЕШ проникли на территорию воинской части росгвардии в Москве и передали всю собранную информацию украинским войскам. Они подчеркнули неспособность врага предотвратить подобные прорывы даже в собственной столице.
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго
Российские обстрелы повредили одну восточную теплоэлектростанцию, а две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии. "Укрэнерго" ремонтирует три энергоблока и призывает к ограниченному использованию, не вводя веерных отключений.
Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает подписание мирного соглашения с Азербайджаном реалистичным при условии соблюдения существующих договоренностей после недавнего обмена пленными между двумя странами.
Туск назвал приоритетом поддержку Украины и высказался о возможном влиянии на Орбана перед саммитом ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который вернулся в Брюссель на саммит ЕС, назвал приоритетом европейское единство и поддержку Украины.
"Просим участников дорожного движения быть максимально внимательными": в КГГА предупредили о сложных погодных условиях в столице
КГГА предупреждает о мокром снеге, гололеде и налипании мокрого снега в Киеве, призывая участников дорожного движения быть осторожными; для расчистки дорог задействовано около 400 единиц спецтехники и 4 000 работников.