Непогода в Украине: водителей призвали быть внимательными на дорогах

Из-за сложных погодных условий, которые ожидаются днем на территории Украины, Национальная полиция просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности, пишет УНН.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на территории Украины ожидаются умеренные мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди. Ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в северо-восточных областях значительные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица - сообщили в Нацполиции.

Детали

В Киеве ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

В Нацполиции призывают водителей не забывать пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров, не превышать скорость, а также двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Кроме того, пешеходов призвали надевать светоотражающие элементы, а особенно с наступлением сумерек.

Дополнение

Утром в КГГА сообщали, что к уборке снега в Киеве задействованы 303 единицы техники "Киевавтодора" и 103 единицы техники управляющих компаний.

Уточняется, что дороги, мосты, спуски и подъемы очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами. Задействовано 213 работников (в составе 30 бригад по ручной уборке) для уборки узких тротуаров, лестниц, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Дорожки в парках, скверах и зеленых зонах освобождают от снега 667 работников и 60 единиц техники "зеленстроев".

Над очисткой дворов и придомовых территорий работают 3056 специалистов управляющих компаний.

Напомним

В Украине на фоне осложнения погодных условий без электроснабжения остались 225 городов, поселков и сел в пяти областях, проезд по основным дорогам обеспечен.