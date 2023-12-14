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Непогода в Украине: водителей призвали быть внимательными на дорогах

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 10:44  •  13673 просмотра

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В связи с ухудшением погодных условий в Украине Национальная полиция призывает водителей быть осторожными и обязательно соблюдать меры безопасности.

Из-за сложных погодных условий, которые ожидаются днем на территории Украины, Национальная полиция просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности, пишет УНН.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на территории Украины ожидаются умеренные мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди. Ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в северо-восточных областях значительные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица

- сообщили в Нацполиции.

Детали

В Киеве ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

В Нацполиции призывают водителей не забывать пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров, не превышать скорость, а также двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Кроме того, пешеходов призвали надевать светоотражающие элементы, а особенно с наступлением сумерек.

Дополнение

Утром в КГГА сообщали, что к уборке снега в Киеве задействованы 303 единицы техники "Киевавтодора" и 103 единицы техники управляющих компаний.

Уточняется, что дороги, мосты, спуски и подъемы очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами. Задействовано 213 работников (в составе 30 бригад по ручной уборке) для уборки узких тротуаров, лестниц, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Дорожки в парках, скверах и зеленых зонах освобождают от снега 667 работников и 60 единиц техники "зеленстроев".

Над очисткой дворов и придомовых территорий работают 3056 специалистов управляющих компаний.

Напомним

В Украине на фоне осложнения погодных условий без электроснабжения остались 225 городов, поселков и сел в пяти областях, проезд по основным дорогам обеспечен.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Негода в Україні: водіїв закликали бути уважними на дорогах
Bad weather in Ukraine: drivers urged to be careful on the roads
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