Непогода в Одесской области: 234 населенных пункта остаются без света - Кипер

По состоянию на 20:00 ситуация в Одесской области ухудшается. Метели не утихают, без света остаются сотни населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в своем tg-канале, пишет УНН.

По его словам, без электроснабжения 234 населенных пункты. 138 населенным пунктам вернули свет. Сейчас 93 бригады ДТЭК ремонтируют 106 воздушных линий, питающих 1847 подстанций.

В области развернуто 309 пунктов несокрушимости.

Круглосуточно работает штаб по ликвидации последствий непогоды. Все службы переведены в усиленный режим работы. - отметил Кипер.

Напомним, ранее Кипер сообщал, что из снежной ловушки спасена роженица.

Также по информации Кипера, трасса Киев-Одесса перекрыта для всех видов транспорта. Предварительно, на 4 часа. Информация о снятии запрета движения будет предоставлена дополнительно.