Непогода в Одесской области: 234 населенных пункта остаются без света - Кипер
Киев • УНН
В Одесской области бушуют сильные метели, из-за которых обесточены 234 населенных пункта. Аварийные службы осуществляют ремонт 106 линий электропередач.
По состоянию на 20:00 ситуация в Одесской области ухудшается. Метели не утихают, без света остаются сотни населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в своем tg-канале, пишет УНН.
По его словам, без электроснабжения 234 населенных пункты. 138 населенным пунктам вернули свет. Сейчас 93 бригады ДТЭК ремонтируют 106 воздушных линий, питающих 1847 подстанций.
В области развернуто 309 пунктов несокрушимости.
Круглосуточно работает штаб по ликвидации последствий непогоды. Все службы переведены в усиленный режим работы. - отметил Кипер.
Напомним, ранее Кипер сообщал, что из снежной ловушки спасена роженица.
Также по информации Кипера, трасса Киев-Одесса перекрыта для всех видов транспорта. Предварительно, на 4 часа. Информация о снятии запрета движения будет предоставлена дополнительно.
Непогода в Одесской области: 234 населенных пункта остаются без света - Кипер
В Одесской области бушуют сильные метели, из-за которых обесточены 234 населенных пункта. Аварийные службы осуществляют ремонт 106 линий электропередач.
В ГСЧС сообщили оперативную информацию по преодолению последствий непогоды
Около 500 человек личного состава и 131 единица техники ликвидируют последствия непогоды по всей Украине, в частности обесточивание 386 населенных пунктов, оказывают помощь, в частности буксируют транспортные средства и убирают поваленные деревья. Движение на трассе М15 остается закрытым из-за погодных условий.
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