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Непогода в Одессе: почти три десятка горожан обратились в больницы с травмами и переохлаждением

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 14:29  •  14063 просмотра

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В Одессе непогода привела к тому, что 27 человек обратились за медицинской помощью из-за травм и переохлаждения, трое из них были госпитализированы. Городской совет уверяет, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме, предоставляя услуги в полном объеме, несмотря на погодные условия.

Из-за непогоды в Одессе 27 человек обратились в больницы за помощью в связи с уличными травмами или переохлаждением.  Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.

Детали 

27 человек обратились в травмпункты Одессы и получили амбулаторную помощь в связи с уличными травмами или переохлаждением. В стационар госпитализированы три пациента

 - говорится в сообщении.

Со списком медучреждений Одессы, которые могут оказать травматологическую помощь можно ознакомиться  по ссылке. 

Дополнение 

В Городском совете Одессы отмечают, что несмотря на непогоду все медучреждения работают в штатном режиме.

Медицинские учреждения города Одессы продолжают оказывать пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Предоставляются консультации врачей, проводятся операции, диагностические обследования, реабилитационные процедуры. В роддомах медики помогают появляться на свет новым жителям Одессы

 - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что коммунальщики работают над расчисткой территории для медицинского транспорта, а сами учреждения обеспечены электроэнергией, водой и теплоснабжением.

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Кроме того, для  обеспечения работы в любых условиях больницы и роддома обеспечены электрогенераторами, приобретенными за средства городского бюджета и при помощи международных партнеров.

Напомним

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Владимир Омельченко

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