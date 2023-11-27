Непогода в Одессе: почти три десятка горожан обратились в больницы с травмами и переохлаждением
Киев • УНН
В Одессе непогода привела к тому, что 27 человек обратились за медицинской помощью из-за травм и переохлаждения, трое из них были госпитализированы. Городской совет уверяет, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме, предоставляя услуги в полном объеме, несмотря на погодные условия.
Из-за непогоды в Одессе 27 человек обратились в больницы за помощью в связи с уличными травмами или переохлаждением. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.
Детали
27 человек обратились в травмпункты Одессы и получили амбулаторную помощь в связи с уличными травмами или переохлаждением. В стационар госпитализированы три пациента
Со списком медучреждений Одессы, которые могут оказать травматологическую помощь можно ознакомиться по ссылке.
Дополнение
В Городском совете Одессы отмечают, что несмотря на непогоду все медучреждения работают в штатном режиме.
Медицинские учреждения города Одессы продолжают оказывать пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Предоставляются консультации врачей, проводятся операции, диагностические обследования, реабилитационные процедуры. В роддомах медики помогают появляться на свет новым жителям Одессы
Отмечается, что коммунальщики работают над расчисткой территории для медицинского транспорта, а сами учреждения обеспечены электроэнергией, водой и теплоснабжением.
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Кроме того, для обеспечения работы в любых условиях больницы и роддома обеспечены электрогенераторами, приобретенными за средства городского бюджета и при помощи международных партнеров.
Напомним
В Одесской области стабилизировались погодные условия, что позволило ускорить спасательные работы. Тяжелая техника продолжает добираться до заблокированных со вчерашнего дня мест снежной ловушки
Непогода в Одессе: почти три десятка горожан обратились в больницы с травмами и переохлаждением
В Одессе непогода привела к тому, что 27 человек обратились за медицинской помощью из-за травм и переохлаждения, трое из них были госпитализированы. Городской совет уверяет, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме, предоставляя услуги в полном объеме, несмотря на погодные условия.
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