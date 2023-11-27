Непогода повредила большой флаг Украины в Житомире
Киев • УНН
Большой украинский флаг в Житомире был разорван непогодой, а ремонт отложен до 29 ноября из-за прогнозируемого ветра.
Сегодня, 27 ноября, в Житомире из-за непогоды порвалось большое полотнище флага Украины. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
Детали
Несмотря на то, что флаг был приспущен из-за сильных порывов ветра в результате непогоды на полосе желтого цвета образовалась дыра.
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Местные коммунальщики отметили, что пока флаг менять не стоит, лучше дождаться лучшей погоды.
Конечно, заменим поврежденное полотнище, но точно не сегодня - скорее всего сделаем это где-то 29 ноября, потому что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас снова ждет шквальный ветер
По его словам, последний раз замену флага делали около трех недель назад. В целом полотнище планово меняют, в среднем, раз в два-четыре месяца - в зависимости от влияния погоды на ткань.
Напомним
В Киеве из-за сильного ветра тоже поврежден самый большой флаг страны, который был приспущен еще накануне непогоды.
Непогода повредила большой флаг Украины в Житомире
Большой украинский флаг в Житомире был разорван непогодой, а ремонт отложен до 29 ноября из-за прогнозируемого ветра.
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