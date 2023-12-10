Непогода осложнила применение дронов на Лимано-Купянском направлении, за сутки ликвидировано 109 оккупантов - Сухопутные войска
Киев • УНН
Плохие погодные условия повлияли на использование беспилотников на Лиманско-Купянском направлении, но в то же время снизили активность противника: украинские войска уничтожили почти 200 оккупантов и 36 единиц вражеской техники.
На Лимано-Купянском направлении непогода усложнила применение дронов, но и из-за этого этого снизилась активность врага. За минувшие сутки удалось уничтожить почти 200 оккупантов и 36 единиц вражеской техники, сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, передает УНН.
Из-за тяжелых погодных условий на данном направлении противник использовал только три дрона-камикадзе, а всего в предыдущие дни эта цифра колебалась от 15 до 30 дронов. За минувшие сутки враг совершил 399 обстрелов украинских позиций,
Детали
Он добавил, что нашим защитникам на Лимано-Купянском направлении удалось ликвидировать 109 оккупантов, а также уничтожить 17 единиц военной техники оккупантов, также было отразить 7 вражеских атак.
На Бахмутском направлении ситуация несколько активнее. Было отражено 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Богдановка, Клищеевка, Ивановка. В связи с лучшими погодными условиями на данном направлении противник применил 31 дрон-камикадзе и совершил 389 обстрелов,
На Бахмутском направлении нашим защитникам удалось уничтожить 173 российских оккупантов и 19 единиц военной техники.
В целом потери российских оккупантов за ноябрь месяц составляет 10980 военнослужащих и уничтожено более 1100 единиц военной техники, среди которых - 128 танков, 208 бронированных боевых машин и 259 орудий и минометов различных калибров,
Напомним
За прошедшие сутки силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 337 оккупантов, а также 9 единиц военной техники оккупанта.
Непогода осложнила применение дронов на Лимано-Купянском направлении, за сутки ликвидировано 109 оккупантов - Сухопутные войска
Плохие погодные условия повлияли на использование беспилотников на Лиманско-Купянском направлении, но в то же время снизили активность противника: украинские войска уничтожили почти 200 оккупантов и 36 единиц вражеской техники.
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