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Непогода осложнила применение дронов на Лимано-Купянском направлении, за сутки ликвидировано 109 оккупантов - Сухопутные войска

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 10:54  •  11342 просмотра

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Плохие погодные условия повлияли на использование беспилотников на Лиманско-Купянском направлении, но в то же время снизили активность противника: украинские войска уничтожили почти 200 оккупантов и 36 единиц вражеской техники.

На Лимано-Купянском направлении непогода усложнила применение дронов, но и из-за этого этого снизилась активность врага. За минувшие сутки удалось уничтожить почти 200 оккупантов и 36 единиц вражеской техники, сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, передает УНН.

Из-за тяжелых погодных условий на данном направлении противник использовал только три дрона-камикадзе, а всего в предыдущие дни эта цифра колебалась от 15 до 30 дронов. За минувшие сутки враг совершил 399 обстрелов украинских позиций,

- сказал Фитьо.

Детали

Он добавил, что нашим защитникам на Лимано-Купянском направлении удалось ликвидировать 109 оккупантов, а также уничтожить 17 единиц военной техники оккупантов, также было отразить 7 вражеских атак.

На Бахмутском направлении ситуация несколько активнее. Было отражено 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Богдановка, Клищеевка, Ивановка. В связи с лучшими погодными условиями на данном направлении противник применил 31 дрон-камикадзе и совершил 389 обстрелов,

- отметил Фитьо.

На Бахмутском направлении нашим защитникам удалось уничтожить 173 российских оккупантов и 19 единиц военной техники.

В целом потери российских оккупантов за ноябрь месяц составляет 10980 военнослужащих и уничтожено более 1100 единиц военной техники, среди которых - 128 танков, 208 бронированных боевых машин и 259 орудий и минометов различных калибров,

- резюмировал Фитьо.

Напомним

За прошедшие сутки силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 337 оккупантов, а также 9 единиц военной техники оккупанта.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Непогода ускладнила застосування дронів на Лимано-Куп’янському напрямку, за добу ліквідовано 109 окупантів - Сухопутні війська
Bad weather complicated the use of drones in the Liman-Kupiansk sector, 109 occupants were eliminated over the day - Ground forces
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Непогода осложнила применение дронов на Лимано-Купянском направлении, за сутки ликвидировано 109 оккупантов - Сухопутные войска

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