Необходимы для вступления в ЕС: Зеленский подписал ряд законов, которые Рада приняла несколько часов назад
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский подписал евроинтеграционные законы, в частности о расширении штата НАБУ и разрешение НАПК проверять имущество, приобретенное до назначения на должность.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд евроинтеграционных законов, которые ВР приняла сегодня. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
"Президент уже подписал ... евроинтеграционные законы принятые сегодня", - сообщил нардеп.
Речь идет о таких документах:
10203-1 - увеличение на 300 человек состава НАБУ;
10262 - возможность НАПК проверять имущества приобретенного до публичной службы
10288-1 по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах.
Кроме того того, по словам Железняка, также уже подписан законопроект 10060 о независимости САП, который тоже был принят сегодня.
Ранее
7 декабря Президент Украины Зеленский анонсировал важные голосования в Верховной Раде, связанные с отношениями с кредиторами и подготовкой к переговорам с ЕС. Он подчеркнул приоритетность принятия решений, необходимых для европейского курса Украины. курса Украины.
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