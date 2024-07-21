Немецкий "Петриот" прибыл в Украину. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах доклада Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского по фронтовой ситуации. Сырский лично объехал часть бригад и оценил потребности военных на каждом направлении и на всех основных позициях. Основными вопросами были распределение снарядов и обеспечение достаточного количества дронов. Президент подчеркнул важность наличия достаточных ресурсов для нанесения максимальных потерь врагу.

Также, президент обратил внимание на доклад командующего Воздушных сил Украины. Обсуждались результаты работы огневых групп по сбиванию иранских беспилотников "шахедов" и противодействия российским ракетам. Зеленский отметил, что сейчас есть усиление ПВО страны, особенно благодаря поступлению немецкого комплекса "Петриот". Президент выразил благодарность Германии и Соединенным Штатам за этот важный шаг

В небе мы сможем сделать гораздо больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее - больше силы для Украины - подытожил Владимир Зеленский.

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