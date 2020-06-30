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4 марта, 14:27 • 122078 просмотра

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Нет ни одного столетия, которое бы избежало пандемии - Голубовская

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что за обозримую историю человечества, не было ни одного столетия, которое бы избежало развития тяжелой пандемии. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Нет ни одного столетия, за обозримую историю человечества, которое избежало бы развития пандемии очень тяжелой. Последняя хорошо изученная - это испанский грипп. Тогда тоже были ограничительные меры, большой сепсис. Я очень изучала этот вопрос, вообще грипп - это одна из моих любимых тем в инфектологии", - сказала Голубовская.

Она отметила, что когда была первая волна, считали, что люди нагнетают. И до сих пор в одном из городов США есть запрет на рукопожатия.

"Но вторая волна - она вызвала шок. Не просто уже у медицинской общественности. Она была не просто мощнее. Поэтому я и боюсь. Может я ошибаюсь, может быть из-за того, что мы сейчас не видим снижения такого, как хотелось бы видеть, сезонного, может быть, мы избежим вот такой трагедии осенне-зимней, не знаю", - добавила Ольга Голубовская.

Напомним, Кабмин проводит подготовку больниц ко второй волне пандемии коронавируса.

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