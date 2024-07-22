Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля

На этой недели ожидается энергетический подъем, но возможны напряженные аспекты. Важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов. О том, что ждет представителей разных знаков Зодиака с 22 по 28 июля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По словам астролога, в начале этой недели мы почувствуем веяние новых энергий, поскольку Солнце, Марс и Меркурий изменят свое положения, перейдя в другие знаки Зодиака. Солнце перейдет в знак Льва, и мы сразу почувствуем энергетический подъем, а наши желания станут более четкими и сильными.

Но, с другой стороны, в первой половине недели Солнце даст опасную оппозицию к Плутону. Это очень напряженный аспект, который усилит наш эгоизм, гордыню и даже жесткость, поднимет революционные настроения. Такой аспект сыграет свою особую роль в событиях, связанных с политическими лидерами, с их промахами и безопасностью.

Марс с понедельника войдет в знак Близнецов, а Меркурий с пятницы перейдет в знак Девы, что придаст нам большой активности, живости ума и легкие коммуникации, внимательность в деталях и отличную обучаемость.

"С 4-го и 5-го августа будет остановка в движении Меркурия и потом он перейдет в свое ретроградное движение до 29 августа. Поэтому сейчас у нас прекрасное время для подписания важных документов, активного развития собственного бизнеса, реализации любых других дел, воплощения своих идей в жизнь и для любых покупок. Всем нам нужно воспользоваться такой возможностью", - считает Базиленко.

По ее словами, в первой половине недели Луна будет давать много напряженных аспектов и это вызовет эмоциональное напряжение. Опасны 22, 23, 28 июля.

"25-го и 26-го луна будет в хороших аспектах с важными планетами и у многих из нас может наблюдаться эмоциональный подъем. Это могут быть днями удачи.

В гороскопе Украины продолжается напряженные аспекты транзитных Урана и Марса. Военная ситуация сейчас особо напряженная.

Во второй половине недели Марс даст квадратуру к Солнцу в гороскопе страны. Обострение, обстрелы, опасности для правительства.

Стоит всем внимательно относиться к собственной безопасности", - отметила Базиленко.

ОВЕН

Эта неделя может принести вам достаточно много успеха и хороших возможностей. Вы сможете удачно продвигать много задуманных вами планов. Но нужно быть осторожными с излишними амбициями и гордыней, которые могут создать вам трудности.

В личных отношениях у вас разгорятся большие страсти. Постарайтесь избегать претензий, ревностей и обид по отношению к вашим возлюбленным. В первой половине недели откажитесь от новых знакомств.

ТЕЛЬЦЫ

Успех этой недели будет зависеть от вашего ментального состояния. Важно сохранять спокойствие, контролировать свои мысли, не идти в конфликты, особенно с вашими близкими людьми. И тогда вы сможете успешно сделать очень много важных дел. Основные ваши вопросы будут касаться дома, жилья и отношений с родителями. На эти вопросы у вас уйдет много сил.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы почувствуете большой энергетический и физический подъем. У вас будет много силы, энергии и желания активно реализовывать свои планы в жизнь. Но вам стоит избегать больших конфликтов, внимательно относиться к своим мыслям и словам, не идти в крайности. Находите подход ко всем, особенно к партнерам в бизнесе, и тогда точно вас будет ждать успех.

Будьте очень осторожны на дорогах - высокая аварийность.

РАКИ

Для вас эта неделя будет очень удачной и динамичной. Вам стоит быть достаточно активными и смело решать все вопросы, кроме финансовых. Здесь стоит быть очень аккуратным, особенно в первой половине недели, поскольку вы можете допустить очень большие ошибки. Поэтому, не стоит брать кредитов и любых долговых обязательств, делать крупные покупки.

Сейчас самое время для вас заняться спортом, правильным питанием, активным отдыхом на природе.

ЛЬВЫ

Именно сейчас вы можете оказаться в эпицентре событий, быть на виду. От ваших решений будет зависеть многое, особенно в первой половине недели. Здесь самое главное не быть агрессивным, не идти на поводу своего эго при принятии важных решений.

Также вы будете чувствовать, как ваш ментальный план перегружен - много мыслей, сомнений или наоборот, агрессии и желания ссориться. Поэтому, прежде всего помните, что весь ваш успех будет зависеть только от вас, от вашего спокойствия и рассудительности.

ДЕВЫ

На этой неделе вы можете чувствовать много внутреннего беспокойства и сомнения в себе. Поэтому, самое главное избавиться от страхов и смело продвигать свои дела. В начале недели к вам придут интересные идеи, но не спешите озвучивать их вашему руководству. Сосредоточьтесь на самых важных делах и вопросах, тогда у вас точно все получится.

В середине недели вам стоит сохранить хорошие отношения с вашими партнерами, найти к ним подход.

ВЕСЫ

Эта неделя для вас будут очень активной, где вы будете реализовывать все ваши планы и идеи. Может очень хорошо пойти работа с иностранцами, а также вы можете получить документы из-за рубежа, например, визы или паспорта.

Но вам стоит избегать конфликтов и максимально проявлять дипломатию к вашему окружению, особенно с вашими единомышленниками и друзьями, чтобы не рассориться с ними.

Будьте осторожны с электричеством.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе у вас будут большие возможности для карьерного роста и реализации больших планов. К вам придут хорошие предложения. Но вам главное усмирить ваши излишние амбиции. Не стоит передавливать ситуацию, идти напролом и входить в конфликты с руководством. Это только навредит вам.

На протяжении всей недели вас ждёт успех любви. Хорошее время для знакомств и свиданий.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе вас ждёт успех в образовательной сфере, в общении особенно с иностранцами и в получении необходимых документов, связанных за рубежом. Уделите как можно больше времени учебе. Сейчас к вам придут те знания, которые пригодятся вам в будущем. Вы можете ощутить поддержку от своих партнеров, как по бизнесу, так и по браку.

Избегайте излишнего перенапряжения, не конфликтуйте. В первой половине недели вам стоит отказаться от дальних поездок. Сейчас отличное время для покупки недвижимости.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам не стоит излишне рисковать и идти на крайности. Будьте осторожны в принятиях важных решений.

К вам может прийти неожиданная прибыль или любые другие материальные возможности. В середине недели вас ждут интересные знакомства и важная для вас информация.

ВОДОЛЕИ

Удача этой недели будет зависеть от вашей дипломатии, насколько вы сможете обходить "острые углы" и сумеете договариваться со своим окружением, особенно с вашими партнерами.

Не спешите в первой половине недели подписывать важные для вас документы, не проконсультировавшись с хорошими специалистами. Сейчас вы можете ожидать отличную прибыль и большие материальные возможности.

Вот в любви могут разгореться страсти. Какими будут ваши отношения – это также висит от вас.

РЫБЫ

На этой неделе у вас возможно будет очень много работы, но при этом вам важно не слишком перетруждаться. Будьте внимательны к своим коллегам и сотрудникам, налаживайте с ними хорошие взаимоотношения.

Сейчас важно уделять время своему здоровью, особенно в первой половине недели. Также на протяжении всей недели вы будете очень чувствительны ко всем изменениям.

Со среды на четверг у вас могут быть даже вещие сны.