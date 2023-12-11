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"Небрежное выполнение работ" в здании в турецкой провинции Хатай: обвиняемые приговорены к более чем 22 годам заключения

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 16:12  •  15995 просмотра

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Завершена подготовка обвинительного акта в отношении лиц, причастных к строительству многоквартирного дома Gökkuşağı в провинции Хатай, Турция. Прокуратура требует наказания в виде лишения свободы на срок до 22 лет и 6 месяцев каждому фигуранту дела за преступление "причинение смерти более чем одному человеку по сознательной неосторожности".

В Турции продолжают расследование относительно разрушений многоквартирных домов в результате землетрясений в феврале 2023 года. Главная прокуратура провинции Хатай сообщает об обнаружении фактов "небрежного выполнения работ", имеющих отношение к обвалу 10-этажного жилого дома в городе Антакья и гибели 81 человека. Прокуратура выдвигает требование лишения свободы сроком более 22 лет каждому из 7-х обвиняемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Детали

Бюро по расследованию землетрясений главной прокуратуры провинции Хатай, Турция, завершило расследование по обрушению 10-этажного жилого дома Gökkuşağı в районе Экинчи города Антакья, в результате землетрясений, и выяснения обстоятельств гибели 81 человека.

Как сообщает турецкое СМИ, против 7 обвиняемых, 6 из которых задержаны, а один находится под стражей, подан иск относительно разрушения многоквартирного дома Gökkuşağı, где 6 февраля во время первого землетрясения в Хатае погиб 81 человек. Прокуратура требует фигурантам тюремного заключения до 22 лет и 6 месяцев каждому за преступление "причинение смерти более чем одному лица по сознательной неосторожности".

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В обвинительном акте объяснялось, что во время проектирования, строительства и завершения строительства строительства сооружения, возведенного в 2013-2015 годах, не были соблюдены в должной мере принципы Положения о сооружениях в сейсмических зонах (2007).

Справка

По оценкам главы Департамента по вопросам землетрясений и уменьшения рисков (AFAD) Юнус Сезер в марте 2023 года, "в 21 провинции, 172 районах. 50 тысяч 96 человек погибли и 107 тысяч 204 человека получили ранения в результате землетрясений"

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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