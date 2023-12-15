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"Не после рождественского яичного ликера": Белый дом призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 06:59  •  21019 просмотра

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Белый дом призвал Конгресс принять решение о предоставлении критически важной помощи Украине после того, как путин подтвердил свою цель продолжать "жестокое и варварское вторжение" до тех пор, пока его цели не будут достигнуты. Джон Кирби подчеркнул глобальные последствия бездействия и прямую угрозу международному порядку и демократии

Белый дом обратил внимание на заявления российского диктатора владимира путина и в очередной раз призвал американских конгрессменов принять важную помощь Украине. Об этом во время брифинга 14 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет УНН.

"Позвольте обратиться к вопросу Украины. Сегодня владимир путин на своей ежегодной пресс-конференции еще раз подтвердил свою цель завоевания Украины и покорения ее народа. Почти через 20 месяцев после того, как он начал свое жестокое и варварское вторжение, путин заявил сегодня, что его агрессия в Украине не закончится, и мир будет только тогда, цитирую, "когда наши цели будут достигнуты". Конец цитаты. Мы все знаем, что это означает", - сказал Кирби.

Но я очень надеюсь, что те республиканцы Палаты представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали послание путина громко и четко. Вместо этого они едут домой на праздники, а украинцы возвращаются к борьбе. (...) Им нужна наша помощь. И это им нужно сейчас, а не после яичного ликера

- отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что "если этого недостаточно, чтобы тронуть вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах".

"Мы знаем, что то, что происходит в Украине, происходит не только в Украине. Это не чужая война. путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогали строить. Он бросает вызов Уставу ООН. Он бросает вызов самому понятию суверенитета. Он бросает вызов самой демократии", - сказал Кирби.

"россия стремится изменить международный порядок, чтобы создать мир, благоприятный для высокоперсонифицированного и репрессивного типа автократии. Это имело бы глубокие последствия для свободы и процветания повсюду. Таким образом, мы не можем позволить себе не помочь. Представьте себе цену крови и сокровищ, жизни наших собственных войск и наших союзников по НАТО, если мы просто отойдем от этих усилий, если мы просто позволим путину захватить Украину, стереть ее с карты как независимую страну", - подчеркнул он.

Представитель Белого дома напомнил слова президента США Джо Байдена, что "мы знаем из истории, что когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они просто продолжают действовать".

"И не заблуждайтесь, путин не единственный - он не единственный, кто наблюдает за тем, что здесь происходит и как это происходит. Другие нации, как друзья, так и враги, несомненно, извлекут уроки из нашей собственной способности здесь встать или нашей неспособности встать. Бездействие - тоже действие. Нам давно пора действовать в защиту наших интересов национальной безопасности", - подытожил Кирби.

Напомним

Сенат США не уйдет на рождественские каникулы, как было запланировано, и намерен голосовать за военную помощь Украине и Израилю на следующей неделе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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"Не после рождественского яичного ликера": Белый дом призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Белый дом призвал Конгресс принять решение о предоставлении критически важной помощи Украине после того, как путин подтвердил свою цель продолжать "жестокое и варварское вторжение" до тех пор, пока его цели не будут достигнуты. Джон Кирби подчеркнул глобальные последствия бездействия и прямую угрозу международному порядку и демократии

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