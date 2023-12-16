Не исключено, что словацкие перевозчики снова могут заблокировать движение грузовиков - Демченко
Киев • УНН
Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков из Украины, но могут снова ввести ограничения, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Сейчас на пункте пропуска Ужгород-Вишне Немецкое наблюдается интенсивное движение.
Не исключено, что словацкие перевозчики через некоторое время снова могут начать блокирование движения грузовиков, следующих из Украины в Словакию. Сейчас движение временно разблокировано. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Что касается границы со Словакией, то временно движение грузовиков разблокировано. Напомню, что участники акции ограничивали движение для грузовых транспортных средств, которые следовали из Украины в Словакию, они не ограничивали движение для автомобилей, которые следовали в сторону Украины. Но не можем исключать того, что через некоторое время участники этой акции снова могут заблокировать движение грузовиков, но надеемся, что этого не произойдет
Он отметил, что движение на направлении пункта пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" на данный момент интенсивное и последние несколько дней продолжается.
Дополнение
14 декабря, после 22:00 движение грузовиков, которые следовали из Украины в Словакию активизировалось.
Словацкие перевозчики возобновили с 11 декабря блокирование грузовиков, движущихся на выезд из Украины в Словакию.
Не исключено, что словацкие перевозчики снова могут заблокировать движение грузовиков - Демченко
Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков из Украины, но могут снова ввести ограничения, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Сейчас на пункте пропуска Ужгород-Вишне Немецкое наблюдается интенсивное движение.
"Ягодин - Дорогуск": за сутки там пересекает границу по 1,2 тыс. грузовиков, в очереди 2 тыс.
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