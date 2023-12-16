Не исключено, что словацкие перевозчики снова могут заблокировать движение грузовиков - Демченко

Не исключено, что словацкие перевозчики через некоторое время снова могут начать блокирование движения грузовиков, следующих из Украины в Словакию. Сейчас движение временно разблокировано. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Что касается границы со Словакией, то временно движение грузовиков разблокировано. Напомню, что участники акции ограничивали движение для грузовых транспортных средств, которые следовали из Украины в Словакию, они не ограничивали движение для автомобилей, которые следовали в сторону Украины. Но не можем исключать того, что через некоторое время участники этой акции снова могут заблокировать движение грузовиков, но надеемся, что этого не произойдет - сказал Демченко.

Он отметил, что движение на направлении пункта пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" на данный момент интенсивное и последние несколько дней продолжается.

Дополнение

14 декабря, после 22:00 движение грузовиков, которые следовали из Украины в Словакию активизировалось.

Словацкие перевозчики возобновили с 11 декабря блокирование грузовиков, движущихся на выезд из Украины в Словакию.