Не долетел: в результате шторма в Крыму в рф упал дрон, который могли запустить для атаки Украины
"Шахед", вероятно, запущенный россией из краснодарского края в направлении Украины, потерпел крушение в Крыму из-за шторма, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Из-за непогоды в Луганской области россияне не могут активно применять авиацию - ОВА
Российские войска, которым плохие погодные условия помешали использовать авиацию в Луганской области, прибегли к использованию артиллерии.
россияне за сутки ранили семерых жителей Донецкой области
Семеро жителей Донецкой области были ранены российскими войсками: пятеро - в Торецке и двое - в Пивничном.
В столице дороги от снега расчищают почти 450 единиц спецтехники, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Около 450 единиц снегоуборочной техники и более 4 500 рабочих убирают снег в столице на фоне предупреждений об ухудшении погодных условий, включая мокрый снег, дождь и гололед. Объявлен "желтый" уровень опасности.
Туск о блокаде на польско-украинской границе: бездействие власти непростительно
Дональд Туск, лидер польской оппозиции, раскритиковал реакцию правительства на протест польских перевозчиков на польско-украинской границе, заявив, что она ставит под угрозу польско-украинские отношения и пренебрегает польскими интересами.
Оккупанты за сутки совершили 2 ракетных удара по Запорожской области и 30 атак "шахедами": есть погибший, четверо раненых
Российские войска атаковали Запорожскую область более 150 раз, включая два ракетных удара и 30 атак беспилотников, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.
россияне обстреляли населенные пункты трех районов Харьковщины: повреждены учебное заведение, админздание и супермаркеты
Российские обстрелы повредили учебные, административные и коммерческие здания в трех районах Харьковской области, жертв среди мирного населения нет. За минувшие сутки украинские силовики отбили пять атак вблизи Синьковки и Петропавловки.
Дроновая атака рф на Киевскую область не нанесла ущерба инфраструктуре - ОВА
Российские войска предприняли попытку беспилотной атаки на Киевскую область, но противовоздушная оборона перехватила дрон, предотвратив повреждение инфраструктуры и человеческие жертвы.
Обесточивание из-за непогоды осталось в 9 областях, перекрыто движение на двух дорогах
Непогода оставила без света 368 населенных пунктов в Украине и привела к запрету движения на двух дорогах Николаевской области.
Напряженность в ЕС из-за агроимпорта из Украины распространилась на рынок сахара - Bloomberg
Французские производители сахарной свеклы хотят, чтобы импорт сахара из Украины, который потенциально может достичь 800 000 тонн, был реэкспортирован за пределы ЕС, чтобы не нанести ущерб местным рынкам. Украинский экспорт должен удвоиться по сравнению с предыдущим сезоном и значительно превысить средний пятилетний показатель, отмечает Bloomberg