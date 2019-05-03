НБУ изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальный банк изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности, чтобы минимизировать риски невозврата средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию банка.
В НБУ сообщили, что меняются некоторые корректирующие коэффициенты, которые Национальный банк применяет к заложенным имущественным правам по кредитному договору с юридическим или физическим лицом-должником для расчета достаточности их объема.
"К имущественным правам по кредитному договору на сумму более 30 млн грн, в котором нет запрета на зачисление должником встречных однородных требований, будет применяться меньший корректирующий коэффициент. Залог в виде имущественных прав по договору, в котором есть такой запрет, будет считаться приоритетным", - сообщили в пресс-службе.
В то же время банк, который предоставил в залог НБУ имущественные права по кредитным договорам, не сможет осуществлять зачет встречных требований по кредитам должников без разрешения НБУ как залогодержателя.
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Соответствующие изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка №64 от 26 апреля 2019 "Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков".
Напомним, в декабря 2016 года Национальный банк как кредитор последней инстанции ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency liquidity assistance (ELA). Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в частности, за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ.
В качестве залога по таким кредитам банки могут предоставлять государственные ценные бумаги, ликвидное недвижимое имущество, имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами и физическими лицами, выполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой (кроме объектов незавершенного строительства), имущественные права по кредитным договорам с физическими лицами. Кредит для экстренной поддержки ликвидности можно получить сроком до 90 дней.